محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد يلتقون 140 مواطنًا لبحث مطالبهم

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الثلاثاء، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة عدد 140 مواطن من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

واستمع محافظ سوهاج إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة" وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم والأشخاص ذوي الإعاقة وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

واستجاب المحافظ للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما أحال بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

وقال محافظ سوهاج إنه جاري العمل في إنشاء 155 محطة رفع صرف صحي، إضافة إلى 10 محطات معالجة، وذلك ضمن مشروعات توصيل خدمة الصرف الصحي بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، مؤكدا أن المبادرة تعد نقلة نوعية في المجتمعات الريفية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وإحداث فارق يشعر به المواطن في كافة المجالات .

أوضح المحافظ أن أعمال المحطات الجاري العمل بها في قرى مركز البلينا بلغت 32 محطة رفع، و2 محطة معالجة، وفي قرى مركز جرجا جاري العمل في 38 محطة رفع، ومحطة معالجة، بينما بلغ عدد المحطات في قرى مركز طما 11 محطة رفع، ومحطة معالجة، وفي قرى مركز المراغة جاري العمل في 15 محطة رفع، و2 محطة معالجة.

أضاف أنه في قرى ساقلتة جاري العمل في 12 محطة رفع، ومحطة معالجة، لافتًا إلى أنه جاري العمل في 30 محطة رفع، ومحطة معالجة بقرى مركز المنشأة، وعدد 17 محطة رفع، و2 محطة معالجة بمركز دار السلام.