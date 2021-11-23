الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تجديد الخطاب الديني» في ندوة بعلوم طنطا

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت كلية العلوم جامعة طنطا، الثلاثاء، ندوة تثقيفية بعنوان: "أهمية تجديد الخطاب الديني في مواجهة الفكر المتطرف"، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، تحت رعاية د. محمود زكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور حمدي شعبان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات.

حاضر في الندوة الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حيث تحدث عن أهمية تجديد الخطاب الديني فى سبيل في الحفاظ على الشباب من الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تدعو للوسطية والتسامح.

وأكد خطورة الفكر المتشدد والمتطرف الذي يهدف إلى تدمير عقول الشباب، مشددًا على ضرورة التأكد من المعلومات التي يتم تداولها، مشيدًا بدور الأزهر في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال والتسامح.

حضر الندوة د. طارق مصطفى عميد كلية العلوم والدكتورة نهال عاطف صلاح الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

أقيمت الندوة تحت إشراف ضاحى هجرس مدير المجمع الإعلامي بطنطا، وعزة عبد الرافع سرور المدير العام لإعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لشرق وسط الدلتا، ونظمها فريق العمل الإعلامي بقيادة السيد سنيد.

تجديد الخطاب الديني مواجهة الفكر المتطرف ندوة بعلوم طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

إجراء جديد من «الأوقاف» بشأن كهرباء تكييفات المساجد

هيئة الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن الطقس وأماكن سقوط الأمطار

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح المعهد العالي الجديد للسينما

«الموسيقيين» توقف حسن أبوالروس أسبوعين وتغريمه 20 ألف جنيه

السيسى يسلم الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للأمين العام للكوميسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

صور

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

جنازة نجل شقيقة محمد منير

مصر تتسلم رئاسة «الكوميسا»

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء

ولى العهد البحرينى يستقبل القائم بأعمال سفارة إسرائيل