«تجديد الخطاب الديني» في ندوة بعلوم طنطا

نظمت كلية العلوم جامعة طنطا، الثلاثاء، ندوة تثقيفية بعنوان: "أهمية تجديد الخطاب الديني في مواجهة الفكر المتطرف"، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، تحت رعاية د. محمود زكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور حمدي شعبان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات.

حاضر في الندوة الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حيث تحدث عن أهمية تجديد الخطاب الديني فى سبيل في الحفاظ على الشباب من الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تدعو للوسطية والتسامح.

وأكد خطورة الفكر المتشدد والمتطرف الذي يهدف إلى تدمير عقول الشباب، مشددًا على ضرورة التأكد من المعلومات التي يتم تداولها، مشيدًا بدور الأزهر في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال والتسامح.

حضر الندوة د. طارق مصطفى عميد كلية العلوم والدكتورة نهال عاطف صلاح الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

أقيمت الندوة تحت إشراف ضاحى هجرس مدير المجمع الإعلامي بطنطا، وعزة عبد الرافع سرور المدير العام لإعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لشرق وسط الدلتا، ونظمها فريق العمل الإعلامي بقيادة السيد سنيد.