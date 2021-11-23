النمسا تسجل أقل من 10 آلاف إصابة يومية بكورونا للمرة الأولى منذ أسبوعين

أعلنت السلطات في النمسا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد الإصابات اليومية الجديدة إلى ما دون 10 آلاف منذ أسبوعين.

وفي الآونة الأخيرة، كانت النمسا تسجل ما يصل إلى 16 ألف إصابة يومية جديدة.

ورغم انخفاض الإصابات الجديدة، تواصلت الزيادة في عدد المصابين بمرض كوفيد19- الذين يشغلون أسرة بالمستشفيات.

ومنذ بداية الشهر، تم فرض قيود صارمة لمكافحة فيروس كورونا، والتي تمنع عمليا الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم من الذهاب إلى أي مكان.

وبعد تسجيل معدل 1100 إصابة لكل 100 ألف شخص من السكان خلال 7 أيام الأسبوع الماضي، بدأ أمس الاثنين إغلاق عام، من المقرر أن يستمر حتى 13 ديسمبر المقبل.

وأثرت الإجراءات بالفعل على الاقتصاد النمساوي وتسببت في انخفاض المؤشر الأسبوعي للمعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية، وفقا لرئيس المعهد جابرييل فيلبرماير.

من جانبها، نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن مسؤولين حكوميين القول، إنهم يقيّمون حاليا التداعيات بعد أن صارت الدولة ذات الاقتصاد، الذي تبلغ قيمته 380 مليار يورو، الأولى في أوروبا الغربية التي تعيد فرض إجراءات الإغلاق.

واضطرت المطاعم والمتاحف والمتاجر التي تقوم ببيع السلع غير الأساسية، إلى الإغلاق يوم أمس الاثنين، لفترة مدتها ثلاثة أسابيع بصورة أولية.

وبدأت الحكومة النمساوية، فرض الإغلاق العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، بداية من أمس الإثنين، لوقف انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر موقع "أستريا إنفو" النمساوي، أن الإغلاق سيستمر حتى 13 ديسمبر المقبل، وسيتم تعليق السفر السياحي للبلاد حتى ذلك التاريخ.

ووضعت الحكومة تاريخ صلاحية لجميع اللقاحات، والتي تشترط بعد تلك الفترة الحصول على جرعات معززة، كما لن يُرفع الإغلاق لغير الملقحين وغير المتعافين حتى بعد الموعد المحدد لرفع الإغلاق.