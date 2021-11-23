5 نصائح طبية لمواجهة مشاكل الجلد المرتبطة بفصل الشتاء

مع بدء فصل الشتاء، يعاني الكثيرون من بعض المشاكل الجلدية مثل "الطفح الجلدي، والتهيج، واحمرار الوجه المصحوب ببقع جافة وغيرها من الأمراض.

ستة مشاكل جلدية شتوية شائعة وكيفية التغلب عليها رصدها موقع “age less living".

1- طفح الشتاء

واحدة من أكثر المشاكل الجلدية شيوعًا فى فصل الشتاء،يعاني المصابون بها من الأعراض التالية “بشرة جافة، حكة، إحمرار، وقشرة على اليدين والذراعين”.

وقد يعاني بعض الأشخاص من تشقق الجلد في راحة يدهم أو حول أظافرهم وجوانب أصابعهم، وعندما يبدأ الجلد في التشقق يصبح مؤلمًا جدًا.

وعن كيفية مواجهته، يجب الحافظ على يديك مغطاة في جميع الأوقات عندما تكون في الخارج، واستخدام مرطب جيد ويوصي باستخدام قفازات مطاطية عند تنظيف الأطباق أو غسلها وتجنب الماء الساخن أثناء الاستحمام.

2- بقع والنمش والبقع البنية

قد تصبح البقع العمرية والنمش والبقع البنية أكثر وضوحًا على بشرتك، خاصة على الوجه والصدر وظهر اليدين.

وللتغلب علي هذه المشكلة يمكن استخدام منتجات موضعية وتقشير كيميائي، وسؤال متخصص العناية بالبشرة عن أفضل الأنواع.

3- حروق الشمس وحرق الرياح

في أيام الشتاء المشرقة لا يهتم أغلب الناس بحماية البشرة من الآشعة فوق البنفسجية، و تكاد تكون حروق الشمس في فصل الشتاء أكثر شيوعًا على الوجه والصدر والعنق في الشتاء ، خاصة أن الأغلب لا يدركون أن أشعة الشمس تكون بنفس القوة عندما يكون الجو باردًا، و يمكن أن تسبب حرق الرياح أيضًا احمرارًا وألمًا وبقعًا جافة على الوجه.

وللتغلب علي هذه المشكلة يجب استخدام كريم واق من أشعة الشمس، وكذلك استخدام مرطب يومي جيد يتمتع بحماية “SPF” على أن يستخدم على مدار اليوم.

4- فروة رأس جافة متقشرة

جفاف الجلد مرتبط بفصل الشتاء وخاصة فروة الرأس، حيث يمكن أن يساهم النقص الكلي للرطوبة في الهواء الخارجي، والهواء الجاف داخل المنزل في حدوث حكة فروة الرأس وجفافها وتقشرها.

لذلك يفضل الاحتفاظ بشامبو جيد مضاد للقشرة، وعند غسل الشعر حاول استخدام المزيد من الماء الفاتر حيث يساعد ذلك علي عدم فقدان زيوت ترطيب البشرة الطبيعية، و يمكن تجربة بعض علاجات فروة الرأس في المنزل باستخدام زيت جوز الهند الدافئ أو زيت الأفوكادو أو خل التفاح، ويمكن وضع أحد هذه المنتجات مباشرة على فروة الرأس ، وتدليكها وتركها قبل اغسل الشعر بفترة كافية.

5- بقع حمراء وجافة على الوجه

إذا تسبب الشتاء في بعض الجفاف الشديد لوجهك، تاركًا لك احمرارًا أو حتى أللمًا فى الجلد، يمكن استخدام مرطب جيد كل يوم، ويفضل الاستحمام بالماء الدافئ ، وليس الساخن، لمنع تخليص البشرة من الزيوت الطبيعية الهامة.