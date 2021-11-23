الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسجيل مليون و64 ألفًا من سكان محافظة الأقصر بمنظومة التأمين الصحى الشامل

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، تسجيل مليون و64 ألفا و767 من سكان محافظة الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، مجمع الأقصر الطبي الدولي (مستشفى الأقصر الدولي سابقًا)، اليوم الثلاثاء، على هامش جولته الميدانية؛ لمتابعة استعدادات خطة التأمين الطبي للحدث التاريخي "افتتاح طريق الكباش الجديد" بمحافظة الأقصر.

واستمع  الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة الجديدة بالأقصر، وسير العمل بالمنشآت الطبية التي تعمل ضمن المنظومة الآن، والبالغ عددها 54 منشأة طبية بواقع (49 وحدة ومركز طبي و5 مستشفيات)، وذلك من إجمالي 65 منشأة طبية من المقرر أن تشملها المنظومة الجديدة بالأقصر، بواقع (59 وحدة ومركز طبي و 6 مستشفيات).

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير  تابع الخدمات الطبية التي تم تقديمها لأهالي محافظة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد بمختلف التخصصات الطبية ضمن المنظومة الجديدة، حيث بلغت مليونا و759 و438 خدمة طبية كما بلغ إجمالي العمليات الجراحية والتداخلات الطبية الدقيقة 39 ألفا و643 إجراء، وذلك منذ تطبيق المنظومة بالمحافطة في شهر فبراير الماضي.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالتوسع في التعاون بين مستشفيات التأمين الصحي الشامل، وجامعات إقليم جنوب الصعيد، للاستعانة بأساتذة الجامعات والاستشاريين؛ للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بما يعود بالنفع على صحة المريض المصري وفي إطار التكامل بين جميع مؤسسات الدولة.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطلع على الخدمات الطبية المستحدثة في التداخلات الدقيقة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لخدمة أهالي محافظة الأقصر.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تابع الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجهيزات الجارية بعدد من المستشفيات التي من المقرر أن تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بنسب الإنجاز، حيث تعد الأقصر من أوائل المحافظات التي عملت على ضغط الجدول الزمني لتطبيق المنظومة الجديدة.

يُذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) والتي انطلقت بهم المنظومة  16 فبراير من العام الجاري، ومحافظة (بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

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الدكتور خالد عبد الغفار التأمين الصحي الشامل المنظومة افتتاح طريق الكباش المنظومة الجديدة المنشآت الطبية

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