واردات الهند من النفط الخام في أكتوبر ترتفع 11% على أساس سنوي

أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء، أن واردات الهند من النفط الخام في أكتوبر ارتفعت 11.1 بالمئة إلى 17.09 مليون طن مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب البيانات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لخلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط، تراجعت واردات الخام حوالي ثلاثة بالمئة من سبتمبر .

وصعدت واردات المنتجات النفطية حوالي 28 بالمئة إلى 4.10 مليون طن مقارنة بأكتوبر تشرين الأول 2020 في حين قفزت الصادرات 38 بالمئة.

وتملك الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، طاقة تكريرية فائضة وتصًدر أيضا وقودا مكررا.

وعلى المستوي العالمي، استقرت أسعار النفط بالقرب من 80 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن خطط للإفراج عما يصل إلى 50 مليون برميل من احتياطياتها لتهدئة السوق.

وقال البيت الأبيض إن الإجراء تم بالتنسيق مع إجراءات مماثلة من الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا.

لكن محللين قالوا إن تأثير ذلك على الأسعار من المرجح أن يكون قصير الأجل بعد سنوات من تراجع الاستثمارات والتعافي القوي عالميا من جائحة كوفيد-19.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا أو 0.15 بالمئة إلى 79.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 1304 بتوقيت جرينتش بعد أن نزلت في وقت سابق إلى 78.55 دولار، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أو 0.65 بالمئة إلى 76.25 دولار للبرميل.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية للولايات المتحدة سيبدأ في الوصول إلى السوق من منتصف إلى أواخر ديسمبر.