الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بمشاركة 18 دولة..

«الوكالة المصرية» تختتم دورة تدريبية لعناصر الشرطة فى قوات حفظ السلام

تدريبية لعناصر الشرطة
تدريبية لعناصر الشرطة في قوات حفظ السلام

اختتمت أعمال دورة «الأمن والسلامة في بيئة العمل الميداني» التي نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، بمشاركة  33 متدربًا من 18 دول أفريقية من الكوادر الشرطية القيادية.

واستهدفت الدورة رفع كفاءة العناصر الشرطية المشاركة في عمليات حفظ السلام من خلال التركيز علي عدة محاور، أهمها التعامل مع التحديات المرتبطة بميدان العمل من طرق وعرة أو ظروف مناخية صعبة، والتعامل مع الأزمات مثل احتجاز الرهائن أو التعرض لإطلاق النيران من عناصر معادية.

وتعد هذه الدورة أول أوجه التعاون بين الوكالة المصرية والمركز بموجب بروتوكول التعاون الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين في شهر سبتمبر الماضي.

السلام دورة تدريبية الوكالة المصرية الامن العمل الميداني المركز المصري

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وائل لطفي

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