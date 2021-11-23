نقل مرضى بكورونا فى هولندا إلى ألمانيا وسط ضغوط على المستشفيات

بدأت هولندا في نقل مرضى بكوفيد-19 عبر الحدود إلى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، لتخفيف الضغط على المستشفيات الهولندية، التي تقلص خدمات الرعاية الاعتيادية للتعامل مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت السلطات الصحية إنه تم نقل مريض بعربة إسعاف من روتردام إلى مستشفى في بوخوم، على بعد حوالي 240 كيلومترا شرقا، صباح اليوم الثلاثاء، وسيتبعه آخر في وقت لاحق اليوم.

وتزايد عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات الهولندية في الأسابيع الأخيرة إلى أعلى مستوى له منذ مايو، ومن المتوقع أن يزداد أكثر مع زيادة الإصابات إلى مستويات قياسية.

وحتى، أمس الإثنين، كان يتم استخدام 470 سريرا من إجمالي 1050 بالعناية المركزة في هولندا لمرضى كوفيد-19. وبدأت المستشفيات بالفعل في تقليص الخدمات الأخرى بما في ذلك علاجات السرطان وعمليات القلب لإفساح المجال لمرضى كوفيد.

وقالت هيئة الصحة العامة الهولندية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إغلاق ما يقرب من ثلث غرف العمليات في هولندا للحد من استخدام أسرة والعناية المركزة.

وكانت أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و430911 حالة بعد تسجيل 45326 إصابة جديدة.

وأفادت البيانات بارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 99433 بعد تسجيل 309 حالات جديدة.

وتلقى 67.9% من سكان ألمانيا (56.5 مليون نسمة) حتى الآن تطعيما كاملا من جرعتين ضد فيروس كورونا المستجد، حسبما أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم السبت.

ووفقا للبيانات، تلقى 70.4 % من السكان في ألمانيا (ما يعادل 58.6 مليون نسمة) جرعة أولى، على الأقل، من اللقاحات المضادة لكورونا.

وبحسب البيانات، تلقى حتى الآن نحو 5.6 مليون شخص جرعة معززة من لقاح كورونا.