بوتين يجري لقاءين منفصلين مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان في سوتشي

ذكر المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري في منتجع سوتشي في 26 نوفمبر الجاري لقاءين منفصلين مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان. وأوضح المكتب - في بيان اليوم الثلاثاء - أن زعماء الدول الثلاث سيبحثون في سوتشي الخطوات اللاحقة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار في إقليم ناجورني كاراباخ.



وأشار البيان إلى أنه من المقرر النظر في سير تطبيق ما جرى الاتفاق عليه بين زعماء الدول الثلاث في 9 نوفمبر 2020 ، و11 يناير 2021، إلى جانب تحديد الخطوات اللاحقة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتنظيم الحياة السلمية في هذه المنطقة.

وأوضح الكرملين - في بيانه - أن المباحثات سوف تطرق أيضا إلى القضايا المتعلقة باستئناف وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والمواصلات.