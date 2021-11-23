الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تختتم المرحلة الأولى من حملة «بالوعى مصر بتتغير».. غدًا

نيفين القباج
نيفين القباج

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لحملة «بالوعي مصر بتتغير» الأسبوع المقبل، غدا الأربعاء، 24 من نوفمبر الجاري، وشملت 4 محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدي إلى تحسين جـودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك العديد من القضايا التي نعمل عليها في المحافظة منها الحضانات، وسوف يتم تطويرها من خلال وجود تغذية مدرسية وتطعيم وكشف طبي دوري، كما أننا نعمل على توصيل الدعم إلى مستحقيه، قائلة: "يجب أن يكون هناك ثقة معنا ودائما سوف أن أكون داعم وسند في أي وقت سواء كنت وزيرة أم لا، وسوف أكون في خدمة الجميع في أي وقت، والاستثمار في الأولاد هو الأفضل، ونفتح الطريق أمام محو الأمية ونتمنى أن يكون هناك زيادة في الوعي".

وأضافت فى تصريحات صحفية، أن  رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يحرص على توفير "حياة كريمة" للمواطنين ودورنا كتنفيذيين إنجاز تلك التوجيهات الرئاسية وتحقيقها، وهو ما تعمل عليه جميع الوزارات الشريكة، مشددة على أن الوزارة ربطت الدعم النقدى بمشروطية الرعاية الصحية للأم والطفل والحاق الأطفال في سن الدراسة بالتعليم.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن شرط عدم التزويج المبكر للفتيات المبكر دون السن القانوني للزواج وهو 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام، كما أكدت أن التمكين الاقتصادى من أولويات الوزارة،والحملة تعمل على تسهيل الحصول على قروض  وأصول إنتاجية لتحفيز الأسر الشابة على العمل والإنتاج.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي التنمية المستدامة الرعاية الصحية نيفين القباج تصريحات صحفية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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