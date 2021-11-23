الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد حالات التسمم.. «التعليم» تقرر وقف الوجبات المدرسية فى أسيوط وقنا

طارق شوقي
طارق شوقي

حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التواصل مع مديري التربية والتعليم بمحافظتي قنا وأسيوط، للاطمئنان على صحة الطلاب، الذين تعرضوا لحالة إعياء إثر تناول الوجبة المدرسية.

واطمأن الوزير على خروج جميع المصابين في واقعة الوجبة المدرسية، بعد تلقيهم العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وقرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، بعد التواصل مع الشركة المسئولة عن توزيع الوجبات المدرسية، وقف توزيع الوجبات في محافظتي أسيوط وقنا اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 2021/11/24 لحين انتهاء التحقيق بالشكاوى الواردة من بعض المحافظات بشأن التغذية المدرسية للطلاب.

وكان عدد من طلاب مدرسة شركة السكر الابتدائية بنجع حمادي بمحافظة قنا، وعدد من طلاب مدارس "الكوم الأحمر والكداليك والسلام وعرب مطير" بمحافظة أسيوط، قد تعرضوا لحالة إعياء إثر تناولهم الوجبة المدرسية، اليوم، وتم نقلهم إلى المستشفيات لأخذ العلاج اللازم، وتم التأكد من خروجهم جميعًا بعد الاطمئنان على صحتهم.

الاول الابتدائية صحي ماضي مدير بيان محافظ مستشفى اليوم محافظة قنا السكر التغذية المدرسية وزير التربية والتعليم

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