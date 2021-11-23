الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جنايات المنصورة: السجن 5 سنوات لطالب قتل سائق ميكروباص بالدقهلية

محكمه
محكمه

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثالثة، بمعاقبة طالب بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بضرب سائق ميكروباص بموقف ميت الكرما أسفل كوبري الجيش بمدينة طلخا مما أدى إلى وفاته خلال مشاجرة بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشارين خالد عبد الحميد عبد المؤمن، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، وشعبان إبراهيم غالب، وسكرتارية سامح الموافي، ومحمد جمال، والسيد عبدالعظيم، في القضية رقم 7288 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1921 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، والمتهم فيها "علاء .ع.م"، 19 سنة، طالب، ومقيم بمدينة طلخا.

وكان المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية قرار إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، لأنه في يوم 29 سبتمبر 2021، وبدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية، قام المتهم بقتل المجني عليه "علي السيد فرج الله"، عمدًا مع سبق الإصرار، وبيت النية وعقد العزم قاطعًا على قتله بوغزة في الصدر، مستخدمًا سلاح أبيض مطواة، أودى بحياته.

وجاء بتقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق الدعوة، أن الجاني استخدم سلاح أبيض مطواة، وقام بطعنه في الصدر أودى بحياته بعد أن استقرت بالقلب، وأحرز الجاني سلاحًا بغير ترخيص.

وجاءت المحكمة بتغيير القيد والوصف بالقضية، من قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب أفضي إلى موت.

محكمة المنصورة الدائرة الثالثة سنوات سائق

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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