رصد نسبة من ميزانية كليات جامعة القناة للإجراءات الاحترازية ضد كورونا

قدم الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس ونائبها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشكر والتقدير لوكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة وجميع العاملين بالقطاع وذلك لمجهوداتهم الواضحه والفعاله والمثمره لخدمة الجامعة، مشيرًا إلى دورهم فى عقد سلسلة الندوات الخاصة بأضرار التدخين فى سبع كليات فى أقل من شهر وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها فى مصر لما لها من اثار سلبية على صحة المواطنين والاقتصاد القومي وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ اللازم نحو تفعيل الآليات المنفذة للقانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين ولائحتة التنفيذية، ومنها حظر التدخين نهائيًا بكافة صورة فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية.

ثم طالب رئيس الجامعة إدارات الكليات برصد جزء من ميزانيتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الكليات خاصة خلال شهور ديسمبر، يناير، فبراير للحد من انتشار الفيروس فى فصول الشتاء، كما أعلن زكى أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال التطهير والتعقيم والنظافة داخل الكليات وذلك فى إطار استعدادات الجامعة لبدء موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول.

كما وجه زكي بضرورة تنمية وتطوير الدور التوعوي داخل كليات الجامعة والمساهمة بعقد ندوات هادفة تسير مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والعمل على نشر المصطلحات البيئية بالجامعة والعمل على تنفيذ محتواها.

وأعلن عن تنظيم الجامعة احتفالية ذوي الهمم يوم 7 ديسمبر ومشاركتهم الاحتفال بهذا اليوم تقديرًا من الجامعة لدورهم الواضح فى كافة المجالات، ثم باشر المجلس أعماله بالتصديق على المحضر السابق لتبدأ فعاليات جلسة رقم "272" اليوم الثلاثاء، والتي عقدت في رحاب كلية الهندسة جامعة قناة السويس حيث حرص الدكتور محمود فؤاد عميد الكلية بالترحيب بمعالى رئيس الجامعة ونائبها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مقدما الشكر والتقدير لوكلاء البيئة وخدمة المجتمع ومديرى عموم القطاع متمنيا لهم مجلس موفق ومناقشات مثمرة.

هذا ووافق المجلس على المقترح بتنظيم جائزة أفضل الممارسات البيئية لشباب الجامعات فى كل التخصصات المختلفة لممارسة الأنشطة البيئية من حملة نظيفة فى مناطق إقامتهم وكلياتهم أو احتيار منطقة متضررة بشكل متكامل لتنفيذ عدة أنشطة بيئية وفقًا لمعايير محددة من قبل القطاع أسوة بالمكتب العربى للشباب والبيئة.

وأعلن رئيس الجامعة موافقته على إدراج موضوع مشاركة طبيب الامتياز من كلية طب الأسنان فى محو أمية عدد 2 من كبار المواطنين بمجلس الجامعة بالتعاون مع كلية التربية جامعة قناة السويس على أن تكون متطلب اجتياز سنة الامتياز اعتبارًا من دفعة 2021-2022 مع توفير مكان للتدريب داخل الكلية وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية ببناء جمهورية جديدة خالية من الفقر والجهل والمرض وتكثيف العمل بمشروع محو الأمية بجميع محافظات مصر لاعلانها خالية من الأمية فى عام 2030 على أن يكون اشتراك طلاب جامعة قناة السويس كعنصر أساسي وفعال فى جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدنى فى تنفيذ الخطة للوصول إلى الصفر الافتراضي.