وصول أعضاء مجلس مرتضى منصور مقر نادي الزمالك (فيديو)

وصل إلى نادي الزمالك، منذ قليل، المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وأحمد مرتضى منصور، والمهندس هاني زادة، والمستشار محمود العسال، وشريف حسين، والمستشار القانوني محمود خالد، أعضاء مجلس إدارة الزمالك، إلى مقر القلعة البيضاء في ميت عقبة، استعدادًا لتسلم النادي بعد انتهاء اللجنة المعنية من وزارة الرياضة من أعمالها.

المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك

والتقط أعضاء مجلس الإدارة العائد بحكم المحكمة مجموعة من الصور التذكارية مع أعضاء النادي.

من جانبه، قال المستشار هاني زادة، إن قرار المحكمة رد الاعتبار إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، مشددا على تقديره لدور المستشار مرتضى منصور وصبره خلال المدة الماضية.

أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

و ذات في السياق، أشار المستشار أحمد جلال ابراهيم، نائب رئيس النادي، إلى أن أصعب ما يواجه المجلس هو استعادة الوضع الطبيعي لنادي الزمالك، إضافة إلى الاهتمام بفرق الكرة، واستعادة بريقها، إضافة إلى ملفات التجديد للاعبين وهي أصعب المهام في هذه الفترة.