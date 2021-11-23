الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

وصول أعضاء مجلس مرتضى منصور مقر نادي الزمالك (فيديو)

مرتضى منصور
مرتضى منصور

وصل إلى نادي الزمالك، منذ قليل، المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وأحمد مرتضى منصور، والمهندس هاني زادة، والمستشار محمود العسال، وشريف حسين، والمستشار القانوني محمود خالد، أعضاء مجلس إدارة الزمالك، إلى مقر القلعة البيضاء في ميت عقبة، استعدادًا لتسلم النادي بعد انتهاء اللجنة المعنية من وزارة الرياضة من أعمالها.

المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك

والتقط أعضاء مجلس الإدارة العائد بحكم المحكمة مجموعة من الصور التذكارية مع أعضاء النادي.

من جانبه، قال المستشار هاني زادة، إن قرار المحكمة رد الاعتبار إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، مشددا على تقديره لدور المستشار مرتضى منصور وصبره خلال المدة الماضية.

أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

و ذات في السياق، أشار المستشار أحمد جلال ابراهيم، نائب رئيس النادي، إلى أن أصعب ما يواجه المجلس هو استعادة الوضع الطبيعي لنادي الزمالك، إضافة إلى الاهتمام بفرق الكرة، واستعادة بريقها، إضافة إلى ملفات التجديد للاعبين وهي أصعب المهام في هذه الفترة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يعود للزمالك بعد انتهاء عمل «الجهة الإدارية»

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

بالتفصيل.. الدروس المقررة بامتحان ديسمبر لطلاب رابعة ابتدائى

«فرض ضريبة التصرفات على العقارات بالقرى والنجوع».. الحكومة ترد

تفاصيل الحالة الصحية للمريضة التي كلف الرئيس بعلاجها على نفقة الدولة

غدًا.. إعادة محاكمة 9 متهمين فى «أحداث اقتحام قسم شرطة العدوة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

صور

جنازة نجل شقيقة محمد منير

مصر تتسلم رئاسة «الكوميسا»

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء

ولي العهد البحريني يستقبل القائم بأعمال سفارة إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولى بتجريم الاستيطان كونه إرهابًا منظمًا