بايدن يعلن الإفراج عن 50 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن الإفراج عن 50 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة؛ ضمن الجهود الجارية لخفض أسعار المحروقات وحل أزمة نقص المعروض منها حول العالم.

وذكر البيت الأبيض- في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني- "اليوم، يعلن الرئيس أن وزارة الطاقة ستتيح الإفراج عن 50 مليون برميل من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجية لخفض الأسعار للأمريكيين ومعالجة عدم التطابق بين الطلب.. والعرض".

وأوضح البيان أن بايدن عمل خلال الفترة الأخيرة مع دول أخرى على حل أزمة نقص المعروض من المحروقات مع خروج العالم من وباء "كورونا"، مشيرًا إلى أن تلك الجهود الدبلوماسية أسفرت عن اتخاذ قرار واشنطن الإفراج عن براميل النفط بالتوازي مع خطوات مماثلة من بعض كبرى الدول المستهلكة للطاقة، والتي تضم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

وتابع بيان البيت الأبيض: "نشهد بالفعل تأثير ذلك العمل على أسعار النفط. على مدى الأسابيع الأخيرة، بينما أصبحت التقارير بشأن ذلك العمل علنية، انخفضت أسعار النفط بما يقرب من 10 بالمائة".

وأوضح أنه سيتم إطلاق سراح الـ50 مليون برميل بطريقتين: حيث سيُفرج عن 32 مليون منهم خلال الأشهر المقبلة بطريق المبادلة، ما يعني الإفراج عنها على أن تعود في النهاية للاحتياطي الاستراتيجي للنفط في السنوات اللاحقة، بينما سيُفرج عن الـ18 برميل الأخرى على شكل تسريع في مبيعات النفط خلال الأشهر المقبلة، وهو ما أقره الكونجرس في وقت سابق.

وأكد البيان استعداد بايدن لاتخاذ أي خطوات إضافية بهذا الصدد في المستقبل إذا اقتضت الحاجة، واستخدام سلطاته الكاملة في العمل بالتنسيق مع دول العالم للحفاظ على معروض كافٍ من المحروقات بينما يخرج العالم من أزمة تفشي وباء "كورونا".