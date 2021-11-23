غدًا.. إعادة محاكمة 9 متهمين فى «أحداث اقتحام قسم شرطة العدوة»

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، جلسات إعادة محاكمة 9 متهمين سبق معاقبتهم بالسجن ما بين 3 لـ15 عامًا لتورطهم في أحداث اقتحام وحرق وسرقة محتويات مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، إلى غد الأربعاء لاستكمال المرافعات.

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أحمد الحنفي، وأحمد السيد عبدالعزيز، وأمانة سر على حسن، واندراوس فهمي، حيث استعرضت قراراتها السابقة، المعلقة بمناقشة شهود الإثبات والنفي وسماع مرافعات الدفاع، وأصدرت قرارها.

كانت تنظر المحكمة إعادة محاكمة 9 متهمين سبق معاقبتهم بالسجن ما بين السجن 3 – 15 عامًا لتورطهم في أحداث اقتحام وحرق وسرقة محتويات مركز شرطة العدوة، شمال المنيا، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا عاقبت المتهمين الـ9 بالسجن ما بين 3-15 عامًا، قبل 5 سنوات، وعقب القبض على بعضهم وإعادة إجراءات آخرين تمت إعادة محاكمتهم.