الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لينك تقديم الخدمة العامة 2021 عبر موقع التضامن الاجتماعى.. التفاصيل

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

تقديم الخدمة العامة 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الأونة الأخيرة لذلك يستعرض الدستور خلال التقرير التالي رابط وخطوات التسجيل وأبرز المستندات المطلوبة للتقديم والمجالات التي يتم تكليف الخريجين بها.

لينك تقديم الخدمة العامة 2021 موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يستطيع خريجو الجامعات المصرية الراغبين في التقديم الخدمة العامة لخريجي الجامعات المصرية الذكور ممن حصلوا على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية والإناث إلكترونيا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا).

تعد شهادة أداء الخدمة العامة أحد المصوغات الرئيسية لشغل أى وظيفة حكومية في جميع محافظات الجمهورية حيث يصدر قرار التكليف بالخدمة العامة مرتين سنويا الأولى لخريجي الدور الأول في شهر سبتمبر والثانية لخريجي الدور الثاني في شهر فبراير من كل عام حيث يتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية ويتم التقديم على مواقع مديريات الشئون الاجتماعية.

المجالات التي يمكن قضاء الخدمة العامة بها 

يمكن للخريجين الراغبين في قضاء الخدمة العامة في عدة مجالات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وهي محو أمية المواطنين في النجوع والقرى في أرياف مصر والاشتراك في برامج التوعية عن الزيادة السكانية التي تقدمها الوزارة للمواطنين وجميع بيانات المواطنين المتقدمين في مبادرة حياة كريمة و حصر أطفال الشوارع ضمن مشروع أطفال بلا مأوى والإشراف على دور رعاية الأيتام والأسر البديلة و المشاركة في رعاية كبار السن في دور المسنين و المساهمة في برنامج التكافل والكرامة والمساعدات النقدية التي تقدمها الوزارة للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجا ومجال الأسر المنتجة وخدمات التعليم وخدمات الطفولة.

اقرأ أيضا 

رابط تسجيل بيانات الخريجين في الخدمة العامة

«فيدرا» تطلق الإعلان الرسمي لمسلسل «المماليك» استعدادًا لعرضه

صندوق مكافحة الإدمان ينفذ برامج «اختار حياتك» بقرى «حياة كريمة»

الأوراق المطلوبة للتقديم في الخدمة العامة 2021

يمكن للخريجين تقديم أوراقهم عبر رابط تقديم الخدمة العامة 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي للمشاركة في المجالات السابقة للعمل التطوعي وهي :-

  • بطاقة الرقم القومي للراغب في التقديم سارية
  • شهادة التخرج أو بيان النجاح موضح بها تقدير الخريج التراكمي
  • 3 صور شخصية 4*6
  • الموقف من التجنيد للذكور فقط.

محافظ أسيوط: ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقوصية

«المراغي» يشيد بجهود الدولة في مواجهة تداعيات كورونا على العمال

 

تقديم الخدمة العامة 2021 موقع وزارة التضامن الاجتماعي موقع وزارة التضامن وزارة التضامن الخدمة العامة الخدمة العامة 2021 تقديم الخدمة العامة 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

هانى شاكر يعلن إيقاف محمد رمضان عن الغناء

لماذا تنسحب متسابقات ملكات جمال الكون لهذا العام من المسابقة؟

رابطة الأندية تتوعد الأهلى بعقوبات مغلظة (خاص)

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

افتتاح وحدة طب الجنين بمستشفى الإيمان العام بأسيوط لمتابعة الحمل الخطر

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وإفريقيا

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء

ولى العهد البحرينى يستقبل القائم بأعمال سفارة إسرائيل