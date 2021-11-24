لينك تقديم الخدمة العامة 2021 عبر موقع التضامن الاجتماعى.. التفاصيل

تقديم الخدمة العامة 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الأونة الأخيرة لذلك يستعرض الدستور خلال التقرير التالي رابط وخطوات التسجيل وأبرز المستندات المطلوبة للتقديم والمجالات التي يتم تكليف الخريجين بها.

لينك تقديم الخدمة العامة 2021 موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يستطيع خريجو الجامعات المصرية الراغبين في التقديم الخدمة العامة لخريجي الجامعات المصرية الذكور ممن حصلوا على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية والإناث إلكترونيا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا).

تعد شهادة أداء الخدمة العامة أحد المصوغات الرئيسية لشغل أى وظيفة حكومية في جميع محافظات الجمهورية حيث يصدر قرار التكليف بالخدمة العامة مرتين سنويا الأولى لخريجي الدور الأول في شهر سبتمبر والثانية لخريجي الدور الثاني في شهر فبراير من كل عام حيث يتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية ويتم التقديم على مواقع مديريات الشئون الاجتماعية.

المجالات التي يمكن قضاء الخدمة العامة بها

يمكن للخريجين الراغبين في قضاء الخدمة العامة في عدة مجالات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وهي محو أمية المواطنين في النجوع والقرى في أرياف مصر والاشتراك في برامج التوعية عن الزيادة السكانية التي تقدمها الوزارة للمواطنين وجميع بيانات المواطنين المتقدمين في مبادرة حياة كريمة و حصر أطفال الشوارع ضمن مشروع أطفال بلا مأوى والإشراف على دور رعاية الأيتام والأسر البديلة و المشاركة في رعاية كبار السن في دور المسنين و المساهمة في برنامج التكافل والكرامة والمساعدات النقدية التي تقدمها الوزارة للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجا ومجال الأسر المنتجة وخدمات التعليم وخدمات الطفولة.

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رابط تسجيل بيانات الخريجين في الخدمة العامة

الأوراق المطلوبة للتقديم في الخدمة العامة 2021

يمكن للخريجين تقديم أوراقهم عبر رابط تقديم الخدمة العامة 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي للمشاركة في المجالات السابقة للعمل التطوعي وهي :-