لليوم الثاني بحي مصر القديمة.. انفجار ماسورة مياه بشارع قيس بن سعد

تعطلت الحركة المرورية بشارع قيس بن سعد بحي مصر القديمة بعد انفجار ماسورة للشرب.

وتواجد اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، ويرافقه ممثلو الأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية بالحي، كما تواجد الحفارات والشفاطات.

وتواصل أجهزة حي مصر القديمة متابعة أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه فرعية بشارع قيس بن سعد - السادات، وذلك فى ضوء الاهتمام بالاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة للتيسير على المواطنين.

ومن ناحيته أكد اللواء خالد شحاتة على الاستمرار في متابعة الإصلاح والحرص على إعادة الشيء لأصله، والمتابعة لعودة الخدمة للمناطق المتأثرة.

وانفجرت أمس، ماسورة للمياه بنطاق الروضة ومتحف المنيل، وتسببت الاختناق المروري في الشارع الأهم بحي مصر القديمة.

وواصل حي مصر القديمة برئاسة اللواء خالد شحاتة رئيس الحي من إصلاح كسر بماسورة مياه عمومية.

ونسق رئيس الحي بسرعة مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإصلاح كسر في ماسورة مياه رئيسية، بنطاق «الروضة ومتحف المنيل» حفاظًا على صالح المواطنين.

كما انتقل رئيس الحي، بمرافقة المهندس المسئول، عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى موقع انفجار ماسورة المياه، لمتابعة أعمال إصلاح العطل، وعودة ضخ المياه للمناطق المتضررة.

وتم الدفع بالفرق الفنية وسيارات الشفط ومعدات الشركة، ويجري التعامل مع الموقف، وإصلاح الكسر بخط المياه وعودتها للمنازل، حفاظًا على صالح المواطنين، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتي المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا للتعامل مع تجمعات المياه وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى.

كان تعرضت محافظة القاهرة قبل أمس لموجة أمطار غزيرة تسببت في تعطيل الحركة المرورية وتم الدفع بسيارت الشفط لتسير الشوارع مرة أخرى.