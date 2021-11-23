الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

السكرتير العام للكوميسا: مصر من الدول الرائدة في الأداء الاقتصادي

تشيليشي ميوندو كابوبيوي
تشيليشي ميوندو كابوبيوي

أكدت "تشيليشي ميوندو كابوبيوي" السكرتير العام لتجمع دول شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا) أن مصر تعد من الدول الرائدة في الأداء الاقتصادي بالمنطقة، معبرة عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه للمنظمة.

كما عبرت "تشيليشي" ـ في كلمتها أمام الجلسة الثانية للقمة الـ21 لرؤساء الدول والحكومات للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا «كوميسا» - عن شكرها لجمهورية مصر العربية للدعم والموارد التي توفرها للكوميسا لتكون بالفعل من المنظمات الرائدة في المنطقة من حيث التنمية الاقتصادية .

وقالت"لدينا كافة الأدوات التي تتيح لنا إنجاح كافة المبادرات، يتطلب ذلك أن يكون هناك منصات للتواصل سواء رقمية أو غير رقمية لنظل على اتصال عبر القارة، خاصة بعد أن أصبحت هناك منطقة للتجارة الحرة والتبادل الحر عبر إفريقيا لأول مرة".

ولفتت إلى أن من المهام الرئيسية للكوميسا، زيادة نسبة الاستثمارات في المنطقة، مشيرة إلى أن المنظمة عملت لجعل الدول الأعضاء أكثر انخراطا وتقاربا، منوهة بأنه من خلال دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للكوميسا أصبح هناك تنافسية حقيقية على أرض الواقع لكثير من شركات القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن هناك خطة خمسية طموحة للكوميسا تعتمد على التحول الرقمي الذي يتعين أن يتم في كافة أوجه النشاط، مؤكدة أن كافة الدول الأعضاء سيكون لها دور رائد، مضيفة" نتحدث اليوم عن أجندة الدمج الرقمي والاقتصادي الذي يتعين أن يتم عبر كافة دول الكوميسا، كما يتعين أن يكون لديهم القدرة على مواجهة التحديات".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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