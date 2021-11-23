رئيس جامعة قناة السويس يعلن موعد تنظيم «منتدى شباب القناة»

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أنه فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب ودعمهم ليعبروا عن آرائهم لمستقبل وطنهم تنظم الجامعة منتدي شباب القناه" نموذج محاكاة لمنتدى شباب العالم وذلك في الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر بجامعة قناة السويس.

ويوجه لأبناء محافظة الإسماعيلية بمختلف مؤسساتها من خلال منصة للحوار المباشر بين مؤسسات الدولة المصرية المختلفة داخل محافظة الإسماعيلية والتى تتمثل في:

-الأزهر.

-الكنيسة.

-محافظ الإسماعيلية.

- وزارة التربية والتعليم.

- وزارة الثقافة والإعلام.

- الشباب والرياضة.

- وزارة التضامن الاجتماعي.

- وزارة الصحة والسكان.

-والشباب المصري.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذا المنتدى يأتى تفعيلًا للأنشطة الطلابية وربطها بالمجتمع الخارجي.

وأكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على تنمية مهارات وقدرات أفراد المجتمع داخل الجامعة وخارجها ورفع كفاءة العمل المؤسسي ودورها المجتمعي لحل مشكلات المجتمع المحيط.