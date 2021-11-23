مباحث المصنفات تضبط 45 قضية تعدٍ على الملكية الفكرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 45 قضية "مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات"، دون ترخيص في حملات موسعة على مدار الـ24 ساعة الماضية.

يكفل قانون الملكية الفكرية حماية الحقوق القانونية التي تمكن المؤلف أو صاحب المحتوى من منع أي شخص آخر من استخدام عمله دون الحصول على إذن أو تمريره على أنه عمله الخاص.

وعندما يقوم أشخاص بتأليف شيء ما، فإن لديهم ملكية قانونية لحقوق التأليف والنشر ما لم يبيعوا أو يعطوا هذه الحقوق وتتولى شرطة المصنفات الرقابة لمنع القرصنة على حقوق الملكية الفكرية والتحري عن أصحاب النشاط الغير مرخص.