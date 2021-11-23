الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية .. و98 مرشحًا تقدموا بأوراقهم

جريدة الدستور

أعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السائح، اليوم الثلاثاء، عن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرَّرة في 24 ديسمبر المقبل، بعد تقدُّم 98 مرشَّحًا ومرشَّحة لخوض غمار السباق الرئاسي، فيما أُحيلت بياناتهم إلى جهات الاختصاص للتحقق من صحتها.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن السائح قوله - في مؤتمر صحفي - إن المفوضية ستشرع بعد ذلك في نشر القوائم الأولية للمرشحين لإتاحة المجال أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد بها من أسماء .

واعتبر أن هذه المرحلة أعطت صورة حضارية لمستقبل ليبيا السياسي ، الذي يبشر بانتهاء مرحلة الفوضى والفساد والانتقال إلى مرحلة البناء والاستقرار والوفاق.

وقال: «رغم حداثة تجربتنا فإننا عملنا على إظهار هذا الحدث التاريخي بكل ما نملكه من خبرة وإمكانات ولم ندخر جهدا لنثبت للعالم بأننا شعبا يستحق أن تكون له دولة قانون ومؤسسات، دولة تقبل الجميع وتبنى بالجميع».

كانت ‎قد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا الذين تقدموا رسميا منذ فتح باب القبول وحتى انتهاء قبول أوراق المرشحين وصل إلى (98) مرشحاً.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن مكاتب الإدارات الانتخابية الثلاث بكل من مدن طرابلس وبنغازي وسبها الليبية، انتهت مساء اليوم الإثنين من استقبال المرشحين المتقدمين رسميا بطلبات وملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية.

وأشارت الوكالة الليبية إلى أنه تقدم للإدارات الانتخابية الثلاث مساء اليوم الإثنين كل من المرشحين (محمد الحراري - مفتاح طاهر حمادي - عبدالحميد محمود النعمي - زايد محمد عبدالله محمد - عثمان آدم البصير - عبد الحميد بلال لنه - محمد الشاوش - عادل منصور حميدات - مبروك جمعة سلطان حنيش - يوسف شاكونا - رضا دوزان - الفضيل الأمين - سليمان علي رجب - فرج سعيد دياب - مسعود مبروك – خالد عامر البيباص - الصديق عبدالكريم عبدالرحمن).
 

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