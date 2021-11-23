وزير العمل النمساوى: 800 مليون يورو تكلفة أسبوع الإغلاق

قال مارتن كوشر، وزير العمل النمساوي، إن التكلفة الاقتصادية لكل أسبوع إغلاق تصل إلى 800 مليون يورو، وترتفع إلى 1.2 مليار يورو لكل أسبوع في الأسابيع الخاصة بموسم التسوق المرتبط بعطلة عيد الميلاد .

وتوقع كوشر - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - أن ترتفع معدلات البطالة والمساعدات الاجتماعية المرتبطة بوباء كورونا نسبيا ، بعد دخول البلاد في إغلاق عام منذ أمس الإثنين، والذي يستمر ثلاثة أسابيع .

وأوضح أن دخول البلاد في إغلاق عام رابع سوف يؤدي إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعملون لفترة قصيرة أو المسجلين كعاطلين عن العمل في البلاد مرة أخرى، متوقعًا أن نحو 400 ألف شخص سوف يحتاجون إلى مساعدات على المدى القصير.

ولفت إلى أن التكهن بتطور الوضع الاقتصادي يعد أمرا ليس سهلا في ظل الظروف الراهنة، موضحًَا أن نحو 78 ألف شخص يعملون بنظام الوقت القصير، وهو نفس مستويات الشتاء الماضي ، وليس من المرجح حدوث قفزات كبيرة في هذا الشأن.

دخل الإغلاق الذي يستمر لثلاثة أسابيع في النمسا حيز التنفيذ أمس الإثنين، حيث تسعى الحكومة لوقفانتشار كورونا وسط موجة رابعة تشهد زيادة كبيرة في أعداد الإصابات.

ولن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا للعمل أو التسوق من أجل متطلباتهم اليومية أو ممارسة الرياضة في الخارج أثناء فترة الإغلاق، وسيقتصر عمل معظم المطاعم على بيع الوجبات الجاهزة لتناولها خارج المطعم، كما سيجري تعليق الفعاليات الثقافية وستقام الأحداث الرياضية الكبرى بدون جمهور.

ومع ذلك، فإن المدارس ستظل مفتوحة، ويحق لأولياء الأمور تقرير ما إذا كانوا سيرسلون أطفالهم إلى المدارس أم لا.

يأتي هذا الإجراء استجابة للارتفاع في أعداد الإصابات. وقال مسئولون إنه تم تسجيل نحو 14 ألف حالة إصابة جديدة في اليوم السابق.

وبلغ معدل الإصابة في النمسا 1085 إصابة لكل 100 ألف نسمة على مدار سبعة أيام. وتكدست أجنحة العناية المركزة بالأشخاص المصابين بكوفيد19-، حيث يخضع بها 528 شخصا للعلاج حاليا، مقتربا من أعلى عدد شهدته البلاد خلال الموجة الثالثة والبالغ 611 حالة.

