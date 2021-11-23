المجلس الأعلى للقضاء الليبي يعلن طعون الانتخابات

أعلن المجلس الأعلى للقضاء الليبي، اليوم الثلاثاء، تعديل اللائحة التنفيذية وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الخاصة بالانتخابات.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء الليبي، قرارًا يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الصادرة بقرار سابق له لتصبح أمام لجان الطعون الابتدائية.

وترفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع، وكذلك النتائج في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية، أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة الطاعن والمطعون ضده أو موطنه المختار حسب الأحوال.

وترفع الطعون المتعلقة بالإجراءات التنفيذية والقرارات التي تضعها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غضون 48 ساعة من تاريخ حدوث المخالفة أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها إقامة الطاعن أو المطعون ضده أو موطنه المختار حسب الأحوال.

كان المجلس الأعلى للقضاء أصدر القانون رقم 142 لسنة 2021، ونصّ في مادته الخامسة على "ترفع الطعون المتعلقة بتسجيل المرشحين أمام لجنة الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها المواطن المختار للمرشح المطعون ضده في غضون 72 ساعة من نشر قوائم المرشحين".

كما "ترفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع، وكذلك النتائج في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة المطعون ضده أو موطنه المختار حسب الأحوال".

أيضًا "ترفع الطعون المتعلقة بالإجراءات التنفيذية والقرارات التي تضعها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غضون 48 ساعة من تاريخ حدوث المخالفة أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة المطعون ضده أو موطنه المختار حسب الأحول".

كانت مفوضية الانتخابات بليبيا، قد أعلنت أن عدد المتقدمين بملفاتهم للمفوضية، إلى 98 مرشحا، يمثلون مختلف المشارب السياسية، والمناطق الجغرافية، بينهم امرأتان، اقتحمتا السباق.

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، إنه "تمت إحالة وثائق المتقدمين لمنصب رئاسة الدولة إلى الجهات المختصة للنظر فيها والتثبت من صحتها".

وخلال 12 يوما ستكون القائمة النهائية للمترشحين بعد الفصل في الطعون على أن تبدأ بعدها حملات الدعاية الانتخابية إلى فترة الصمت الانتخابي قبل 24 ديسمبر المقبل.