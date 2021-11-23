أوغندا ومالاوى يؤكدان أهمية التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة التحديات

أكدت كل من أوغندا ومالاوي في كلمتهما خلال قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا " عبر الفيديو كونفرانس أهمية التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة التحديات.

وقالت نائبة رئيس أوغندا جيسكا ألوبو إن التعاون الوطيد بين الدول والمنظمات الإفريقية في الفترة الماضية كان أحسن مثال وأفضل ما يمكن الاعتماد عليه في الفترة المقبلة لمواجهة التحديات .

ووجهت نائبة رئيس أوغندا - خلال كلمتها - التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه رئاسة الكوميسا، مشيرة إلى أن الشعب الأوغندي يقف جنبا إلى جنب مع الأفارقة ليكونوا ضمانا لتستمر إفريقيا في مسارها القوى نحو تطوير اقتصادياتها المختلفة.

وأضافت أن اجتماع اليوم يأتي لمناقشة أمور هامة تخص الشعوب الإفريقية ، مشيرة إلى أن الأجندة الطموحة التي وضعها الاتحاد الإفريقي والتي تنهجها الكوميسا من حيث زيادة التعاون وتوطيد العلاقات بين الشعوب ستترجم إلى دعم أقوى لكافة التكتلات التي تشهدها القارة الإفريقية .

ونبهت إلى أن كثيرا من الدول تواجه تحديات قد تختلف بسبب طبيعتها الجغرافية وتضاريسها إلا أنه عند الوقوف جنبا إلى جنب سيكون باستطاعتنا أن نواجه الصعوبات بأحسن من لدينا من قدرات كامنة.

وقالت إن سكرتارية الكوميسا تعمل دائما لأن تضمن أكثر الفرص لتناغم الجهود بين الدول الاعضاء وهذا يتطلب ان يكون هناك مرونة من كافة الدول بحيث يحدث هذا التناغم بصورة أفضل .

من جانبه، قال المتحدث عن رئيس مالاوي، إن: "هذه القمة "الكوميسا" تساعد على إيجاد حلول رقمية لتعزيز وتيسير التجارة".

وأضاف المتحدث، خلال قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية "الكوميسا" برئاسة الرئيس السيسي، إن: " الكوميسا تصبح أقوى مع الوقت فيما يتعلق بالدمج الإقليمي وتعزيز المجهودات والعلاقات الإقليمية والدولية".

وأشار إلى أن هذه القمة تأتي في وقت يواجه العالم النتائج الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" والتغير المناخي، حيث أثرت الجائحة على النجاحات التي تم تحقيقها في الماضي.

ولفت إلى أن صادرات الكوميسا وكذا العمليات التجارية البينية تقلصت خلال الأعوام الماضية.

وبين أن تناول التطعيمات ضد كورونا لم يتعد 3% وهوما يقلقنا ونحاول بذل قصارى جهدنا فيما يتعلق بالتطعيمات ، وبحاجة إلى وضع خطط تعافي، وتشجيع شعوبنا على التطعيم.

وتابع: "نحن بحاجة أيضا إلى الاهتمام بعمليات التجارة البينية لنتمكن من النمو على، غرار أوروبا، و بإمكاننا إزالة الحواجز الجمركية وتيسير التجارة وإزالة العوائق الخاصة بالتوريد وتيسير التجارة عبر الحدود، ولا نستطيع تحقيق التكامل التجاري بدون تيسير التجارة وإزالة الحواجز، على خلفية تطوير البنية التحتية والطرق والسكك الحديدية والموانئ وتكنولوجيا المعلومات، وإزالة الحواجز الجمركية بكافة أشكالها، وتحسين البيئة الخاصة بالأعمال.

ونوه بأن الرقمنة ستقضى على الأمية في البلدان الإفريقية وستساعدنا على مواجهة التحديات.

وأعرب عن امتنانه الشديد للرئيس السيسي على ترحيبه بالوفد ومجهودات مصر على تنظيم هذه القمة، في ظل هذه الأوضاع الصعبة جراء جائحة كورونا، مهنئا الرئيس السيسى على رئاسته للكوميسا، قائلا: "نؤمن بأنكم سوف تأخذون هذه المنظمة إلى مستويات أعلى".