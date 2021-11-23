الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسوان تنظم قافلة طبية للمتضررين جراء الأمطار بالكوبانية

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان

تنظم جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية مجانية لأهالي الكوبانية غرب النيل المتضررين من أمطار السيول، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة، بالتعاون مع مديرية الصحة بأسوان وتنطلق فعاليات القافلة الطبية من المستشفى الجامعي، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور ايمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان.

وصرح الدكتور أيمن عثمان  رئيس جامعة أسوان بعد القافلتين الطبيتين بمنطقتي عزبة النهضة بكيما ومنطقة  الشلال حيث ضمت القافلة 18 تخصص طبي مختلف قد وقعت القافلتين الكشف علي 808 حالات مع صرف الأدوية وإجراء التحاليل الطبية بالمجان.

وأوضح أن القافلة الطبية اليوم الى قرية الكوبانية تاتي في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة أهالينا من المتضررين من جراء الأمطار، وذلك بمشاركة  كلية  الطب والمستشفى الجامعي بأسوان مديرية الصحة بأسوان وذلك لتلاحم المؤسسات الجامعية بالمواطنين في ظل ما تتعرض له محافظة أسوان من أضرار من جراء، السيول مؤخرا.

وأضاف الدكتور محمد زكي عميد كلية الطب أن هناك تعاون مثمر بين مديرية الصحة بأسوان و المستشفى الجامعي وكلية الطب جامعة أسوان التي تقوم بدورها الطبي المجتمعي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة وفي ظل ما تعرضت له محافظة أسوان من امطار غزيزة وإصابة بعض المواطنين كان لزاما علينا تقديم الرعاية الطبية لأهالي المحافظة وأهالي الكوبانية  الأكثر تضرراً، وتوقيع الكشف الطبي علي المرضي وتقديم العلاج بالمجان وتحويل الحالات الجراحية إلى المستشفى الجامعي بأسوان.

وأشار الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان ان القافلة تضم عدد 9 تخصصات طبية لتقديم الرعاية الطبية والتي بدأت منذ  الأحد الماضي  في منطقتي الشلال وعزبة النهضة بكيما لخدمة أهالي محافظة اسوان وتستكمل أعمالها لاهالي الكوبانية من خلال تخصصات الرمد والجراحة العامة وأنف وأذن وحنجره وعظام وباطنة ومخ وأعصاب أطفال وجلدية ومسالك بولية.

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