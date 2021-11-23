«الرعاية الصحية» تستحدث منظارًا للقصبة الهوائية بمستشفى السلام في بورسعيد

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن استحدث منظارًا للقصبة الهوائية بتقنية الألياف الضوئية، بمستشفى السلام التابع للهيئة، وذلك لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد بتكلفة مليون جنيه.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذا المنظار يعتبر من أحدث الأجهزة التي تم توفيرها في محافظة بورسعيد، أولى محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، لخدمة المرضى الذين يعانون من صعوبة تنبيب القصبة الهوائية.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح 3 وحدات رعاية أولية تقدم خدمات طب أسرة وتابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، في الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك وفقًا للمعايير المحدثة لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية إصدار يوليو 2021، والمعترف بها على المستوى الدولي من الإسكوا.

وأكد بيان هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن الوحدات الثلاث الحاصلة على درجة الاعتماد بمحافظة بورسعيد تشمل وحدات (الكويت ، شمال الحرية، حوض بدران) ، إضافة إلى 9 منشآت رعاية أولية كان قد سبق وأن تم اعتمادهم خلال العام الجاري، تشمل مراكز ووحدات طب أسرة (شرق النوادي، أم خلف، علي بن أبي طالب، سهل الطينة، الحي الإماراتي، القابوطي، بحرالبقر القديمة، العلاج الطبيعي، الصفوة) ببورسعيد، وذلك إضافة إلى مستشفى النصر التخصصي التي تم اعتمادها كأول مستشفى حكومي في القطاع الحكومي، حاصلة على درجة الاعتماد المعترف بها دوليًا، بإجمالي 13منشأة طبية معتمدة، من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR طبقًا للنسخة المحدثة والمعتمدة دوليًا من منظمة "الاسكوا .

ومن جانبه، هنأ الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كتيبة العمل داخل الوحدات الثلاث والتي تشمل "الحرية، الكويت، حوض بدران"، لوصولهم لدرجة الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ( إسكوا).