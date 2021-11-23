بعد غزو العالم.. هل يدمر متغير دلتا نفسه ذاتيا وينقرض للأبد؟

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن العلماء يعتقدون أن متغير دلتا قد ينقرض ذاتيا، خصوصا وأن الأمر بدأ بالفعل في بعض دول العالم.

وتابعت أن اليابان تسجل الآن متوسط 140 إصابة بفيروس كورونا يوميا على الرغم من أنها كانت مليئة بسلالة دلتا قبل 3 أشهر فقط.

وأضافت أن حالات الاصابة بالفيروس انخفضت بشكل كبير في اليابان بعد ذروة أغسطس، حيث يعتقد بعض العلماء أن دلتا بدأ في مرحلة "التدمير الذاتي".

وأشارت إلى أن اليابان عانت من أكبر موجة من فيروس كورونا في أواخر الصيف ، حيث بلغت الحالات ذروتها عند حوالي 23 الف حالة يوميًا في أغسطس، لكن الموجة توقفت بشكل مفاجئ وتلاشت تمامًا تقريبًا، حيث سجلت العاصمة طوكيو 16 حالة جديدة فقط يوم الجمعة.

وأوضحت ان فريق من خبراء الوراثة في اليابان يعتقد أن التراجع المفاجئ في فيروس كورونا يعود إلى أن متغير دلتا بدا في الزوال بسبب محاولته التحور.

وأكد الخبراء انه عندما يتكاثر الفيروس، تخضع جيناته "لأخطاء نسخ" عشوائية تؤدي بمرور الوقت إلى تغييرات في تركيبة الفيروسات.

وتابع الخبراء ان هذه الطفرات تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتشار أو تفادي الاجسام المضادة واختراقها أو التسبب في مرض شديد، ولكن في بعض الاحيان ، تصبح هذه الطفرات نهاية للفيروس نفسه.

وركز الباحثون بقيادة المعهد الوطني لعلم الوراثة "ميشيما" في اليابان على إنزيم تصحيح الخطأ لمتغير دلتا المسمى nsp14، ووجدوا العديد من التغييرات الجينية ثم توقف مفاجئ في عملية التطور.

قال إيتورو إينو ، أستاذ علم الوراثة في المعهد ، إن الفيروس كافح لإصلاح الأخطاء ومواصلة التكرار، لكنه فشل.

وقال البروفيسور إينو إن هذا تسبب في النهاية في تدمير المتغير لنفسه، وتسببت هذه النتائج في صدمة للخبراء، حيث اعتقد الجميع أن متغير دلتا في اليابان قابلاً للانتقال بدرجة كبيرة.