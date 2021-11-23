«الزراعة» تفتتح مركز تجميع الألبان بالفيوم

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما ميكيلى كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، المركز النموذجي لتجميع الألبان والمرحلة الثانية لمشروع الميكنة الزراعية، بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، ضمن مشروع تحسين الميكنة الزراعية المستدامة بمحافظتي الفيوم والمنيا، والممول بقرض ميسر من الحكومة الإيطالية قيمته 10 ملايين يورو بدون فائدة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وأشاد القصير بالتعاون البناء بين مصر وإيطاليا، مضيفا أن مركز تجميع الألبان طاقته الاستيعابية تبلغ حوالي ١٦ طن يومي، على مساحة ٣٠٠ متر، وبلغت تكلفته حوالي ٧.٥ مليون جنيه، تم تجهيزه على أعلى مستوى، لاستلام الألبان وقياس جودتها، طبقا للمواصفات القياسية، كما يهدف الى توفير منتجات ألبان آمنة وصحية، وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف أن الوزارة قامت حتى الآن بتطوير ١٥٠ مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتحمل الدولة شهادة الاعتماد الدولي لمراكز تجميع الألبان، لتشجيع أصحابها على تطويرها، وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وتابع أن مركز تجميع الألبان بأطسا سيكون نموذجا يحتذى له لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في محافظة الفيوم، خاصة وأن الدولة توفر لها التمويل بقرض ميسر 5%، مشيرا إلى مراكز تجميع الألبان تسهم في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين كما تساعد على الاهتمام بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات.

وزير الزراعة ومحافظ الفيوم افتتحا أيضا المرحلة الثانية من مشروع تحسين الميكنة الزراعية في محافظتي المنيا والفيوم، والذي يتضمن 425 جرار وآلة زراعية لإجمالي المرحلتين الأولى والثانية، حيث تخدم 36 ألف مزارع، على مساحة 163 ألف فدان.

وأشار الوزير إلى أن المشروع الذي يأتي أيضا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يهدف إلى زيادة إنتاجية المزارعين، وتوفير الوقت وخفض التكاليف وترشيد المياه، موجها بتأجير المعدات للمزراعين بأسعار مخفضة لتشجيعهم على استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد.

ومن جهته، أعرب محافظ الفيوم عن سعادته لزيارة وزير الزراعة وأشاد، بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة، لافتا إلى أن الفيوم، محافظة زراعية في الأساس، وتشمل كافة الأنشطة الزراعية، والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وتشتهر بزراعة جميع المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن مركز تجميع الألبان ومحطة الميكنة الزراعية بأطسا، سيساهمان في خدمة مزارعي المحافظة.