الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

قيادى بـ«الوفد»: قمة الكوميسا فرصة لجذب الاستثمار الخارجي

المهندس حمدي قوطة
المهندس حمدي قوطة

قال المهندس حمدى قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، عضو المكتب التنفيذي، أن قمة "الكوميسا" فرصة كبير لجذب مزيد من فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع القارة الافريقية حيث تتميز أفريقيا بأنها دول غنية بالمواد الطبيعية .

وأضاف رئيس صناعة الوفد،  في بيان له، أن تجمع دول "الكوميسا" الذي يتضمن 21 دولة من بينهم مصر يعد حدث هام لزيادة التبادل التجاري والصناعي مع دول أفريقيا.

وثمن عضو المكتب التنفيذي، في بيان له، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة المنعقدة حاليا في العاصمة الإدارة الجديدة، والتي تناولت عدد من الملفات الهامة لعل أبرزها ملف التعاون الاقتصادي والتجاري  بين الدول الإفريقية وأنها فرصة واعدة للاستثمار والمنافسة .

مشيرا إلى أن هناك علاقات تاريخية بين مصر ومعظم الدول الأفريقية مما يتيح فرص أكبر للتعاون، لافتا، أن أفريقيا تعد ركيزة اساسية في السياسية الخارجية المصرية بدعم من الرئيس السيسي حيث شهدت العلاقات المصرية مع الدول الافريقية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة .

وأوضح المهندس حمدي قوطة، أن انعقاد قمة الكوميسا في العاصمة الادراية الجديدة يعد رسالة بأن العاصمة الإدارية تعد عاصمة افريقية جديدة ومنصة للدول الأفريقية يمكن من خلالها تعميق العلاقات وتعزيز التعاون بجانب زيادة الاستثمارات مع القارة الأفريقية لافتا إلى رسالة سلام وطمأنينة وتنمية شاملة واهتمام بمصالح الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات.

وأكد عضو المكتب التنفيذي للوفد، أن الرئيس السيسي شدد في كلمته علي اهمية التحول الرقمي والشمول المالي حيث استطاعت الدولة المصرية أن تقطع  شوطا كبيرا في هذه الملفات خاصة في التحول الرقمي الذي يوفر الوقت والجهد ويجذب المزيد من فرص الاستثمار، هذا بجانب توفير الدولة كافة عناصر جذب الاستثمار وخاصة مع الدول الأفريقية وأصبح هناك طفرة في ملف البنية التحتية والطاقة وأجندة تشريعية تزيل كافة المعوقات وتتيح بمزيد من التعاون مع القارة السمراء  .

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