الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

5 مرشحين لجائزة بانيبال للأدب العربي المترجم للإنجليزية

جائزة بانيبال
جائزة بانيبال

أعلن صندوق بانيبال للأدب العربي المترجم للإنجليزية عن القائمة القصيرة لجائزة 2021، وجاءت الترجمات المرشحة هذا العام “بريد الليل”  لهدى بركات (لبنان) ترجمه مارلين بوث ، رواية"شغف"  لرشا عدلي (مصر) ترجمة سارة عناني، ورواية "سرير ابنة الملك" لشهلا العجيلي (سوريا) ترجمة سواد حسين، رواية "الخائفون"  ديما ونوس (سوريا) ترجمة إليزابيث جاكيت، رواية "الله 99" لحسن بلاسم ترجمه جوناثان رايت.

و توفر جائزة سيف غباش بانيبال فرصة لاستكشاف ومناقشة مجموعة هائلة من الأعمال الأدبية التي تمثل بوضوح إبداع الكتاب عبر مناطق مختلفة من العالم الناطق باللغة العربية، ولتقييم المزايا النسبية لترجماتها الإنجليزية المنشورة لقراء اللغة الإنجليزية.

وجاء في بيان الجائزة:" هذا العام ، كما في السنوات السابقة ، بينما تم تمثيل مجموعة متنوعة من الأنواع الأدبية في الطلبات المقدمة ، كانت الرواية هي المهيمنة. ، كما يقول رئيس لجنة التحكيم روجر ألين أنه  في ظل تعقيدات الحياة المعاصرة - في العديد من المناطق ، يُنظر إلى انتشار الرواية على أنها "عامل مفيد بشكل خاص للخيال الأخلاقي. . . الشكل الأدبي الذي يكشف لنا بشكل مباشر مدى التعقيد والصعوبة في الحياة المعاصرة ".

و  الحكام في هذه  الدورة من الجائزة هم روجر ألين (رئيس) ، أستاذ في الأدب العربي والأدب المقارن ، جامعة بنسلفانيا، روزماري هدسون ، ناشر مؤسس دار HopeRoad للنشر ، روناك حسني ، أستاذ اللغة العربية ودراسات الترجمة في الجامعة الأمريكية في الشارقة ، و كارولين ماكورميك.

بانيبال للأدب العربي بريد الليل شغف رشا عدلي هدى بركات شهلا العجيلي حسن بلاسم ديما ونوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

«فرض ضريبة التصرفات على العقارات بالقرى والنجوع».. الحكومة ترد

مرتضى منصور يعود للزمالك بعد انتهاء عمل «الجهة الإدارية»

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

محافظ قنا يقرر وقف الوجبات المدرسية بشكل مؤقت

مصرع وإصابة 5 فى حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

صور

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

محطة تل أبيب

المزيد

154 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الشاباك يفكك خلية للحركة: من يقود حماس داخل الضفة الغربية؟ وما أهدافها؟

«نفتالى بينيت»: إسرائيل لا يلزمها الاتفاق النووى ولن نكرر أخطاء 2015