5 مرشحين لجائزة بانيبال للأدب العربي المترجم للإنجليزية

أعلن صندوق بانيبال للأدب العربي المترجم للإنجليزية عن القائمة القصيرة لجائزة 2021، وجاءت الترجمات المرشحة هذا العام “بريد الليل” لهدى بركات (لبنان) ترجمه مارلين بوث ، رواية"شغف" لرشا عدلي (مصر) ترجمة سارة عناني، ورواية "سرير ابنة الملك" لشهلا العجيلي (سوريا) ترجمة سواد حسين، رواية "الخائفون" ديما ونوس (سوريا) ترجمة إليزابيث جاكيت، رواية "الله 99" لحسن بلاسم ترجمه جوناثان رايت.

و توفر جائزة سيف غباش بانيبال فرصة لاستكشاف ومناقشة مجموعة هائلة من الأعمال الأدبية التي تمثل بوضوح إبداع الكتاب عبر مناطق مختلفة من العالم الناطق باللغة العربية، ولتقييم المزايا النسبية لترجماتها الإنجليزية المنشورة لقراء اللغة الإنجليزية.

وجاء في بيان الجائزة:" هذا العام ، كما في السنوات السابقة ، بينما تم تمثيل مجموعة متنوعة من الأنواع الأدبية في الطلبات المقدمة ، كانت الرواية هي المهيمنة. ، كما يقول رئيس لجنة التحكيم روجر ألين أنه في ظل تعقيدات الحياة المعاصرة - في العديد من المناطق ، يُنظر إلى انتشار الرواية على أنها "عامل مفيد بشكل خاص للخيال الأخلاقي. . . الشكل الأدبي الذي يكشف لنا بشكل مباشر مدى التعقيد والصعوبة في الحياة المعاصرة ".

و الحكام في هذه الدورة من الجائزة هم روجر ألين (رئيس) ، أستاذ في الأدب العربي والأدب المقارن ، جامعة بنسلفانيا، روزماري هدسون ، ناشر مؤسس دار HopeRoad للنشر ، روناك حسني ، أستاذ اللغة العربية ودراسات الترجمة في الجامعة الأمريكية في الشارقة ، و كارولين ماكورميك.