استجابة فورية من صحة المنوفية لحالة شاب يحتاج لتدخل جراحي سريع

تلقى الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية استغاثة من أم لإنقاذ ابنها صاحب الـ19 عامًا حيث تقدمت الام باستغاثة على منظومة الشكاوي الموحدة بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية بقيادة أماني عاطف غريب وتم بحث الاستغاثة وتمت الاستجابة السريعة من وكيل الوزارة في الحال والتواصل مع مسؤولين معهد ناصر والتنسيق معهم لعمل اللازم للحالة حيث أن الحالة تعاني من ورم بالمخ ويحتاج لتدخل جراحي سريع.

ومن جانبه أكد الدكتور فيصل جودة وكيل الوزارة أنه بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم رفع قدرات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تدريجيًا لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة، ونتج عن ذلك زيادة فعاليتها.

وأشار وكيل صحة المنوفية إلى أن آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلقت ترابطًا بين الحكومة والمواطن، مشددا في هذا الصدد على ضرورة أن يكون العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها

وأضاف وكيل الوزارة أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر تعليمات مشددة بضرورة إلتزام الجهات الحكومية بالاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين في مختلف المجالات، والتي لم تتوقف عند حد ما يتم تلقيه على المنظومة، بل يتم الرصد والتعامل مع تلك الشكاوى المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان لتلك الاستجابات آثار إيجابية ملموسة لدى الأوساط المختلفة وبصفة خاصة أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر للقيادة السياسية لحرص الحكومة على تلقى ورصد والاستجابة لهذه الشكاوى، وامتدت الإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين من خلال المنظومة لبعض المؤسسات الإعلامية وبعض الكتاب وأصحاب الرأي والفكر على مدار العام.