الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حملة لتطعيم جميع المشاركين بمهرجان القاهرة السينمائي ضد كورونا

التطعيم
التطعيم

بدأ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 43 في تطعيم الصحفيين والعاملين فى المهرجان وكل المشاركين فى دورته الجديدة، وذلك من خلال الوفد الذى أرسلته وزارة الصحة فى دار الأوبرا لمنح الجميع جرعات اللقاح وحمايتهم من فيروس كورونا.

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ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي خلال أيام قليلة فى دار الأوبرا المصرية بحضور نجوم الفن.

وأعلن المهرجان مؤخراً عن تكريم الفرنسي تيري فريمو، مدير مهرجان "كان" السينمائي، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي تفصلنا عنها أيام قليلة، حيث من المقرر أن تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

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من جانبه، علق تيري فريمو، على نبأ تكريمه قائلا: "إنه لمن دواعي سروري أن أحصل على هذه الجائزة، التي لا أعتبرها جائزة لشخصي، وإنما لكل فرد اجتهد وساهم في النجاح الكبير الذي حققه مهرجان "كان" السينمائي على مدار تاريخه، خاصة في هذه الفترة التي تعد من أصعب المراحل التي تمر بها السينما في كل مكان بالعالم".

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تابع "فريمو": "بجانب السعادة الغامرة التي أشعر بها بفضل ذلك التكريم، فأنا سعيد أيضًا لزيارتي مصر للمرة الأولى، والتواجد في مهرجان كبير يتمتع بمكانة بارزة مثل مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يتيح للعديد من السينمائيين حول العالم خلال هذا الحدث الضخم، فرصة الالتقاء وتبادل الخبرات الثرية بشأن الصناعة الفنية".

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يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

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مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

التطعيم
التطعيم
التطعيم
التطعيم
التطعيم
التطعيم
التطعيم
التطعيم
التطعيم
التطعيم
التطعيم
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التطعيم
التطعيم
التطعيم
التطعيم
التطعيم
التطعيم
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رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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