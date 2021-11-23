بمليون ونصف جنيه.. صاحب مصنع ملابس يزور أوراق قرض بالمنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بتزوير مستندات تُثبت أنه يمتلك شركة وبموجبها قام بصرف 1,600 مليون جنيه كقرض من أحد البنوك.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا، بالتقدم لأحد البنوك للحصول على قرض مالي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب مستندات مزورة – خلافًا للحقيقة - كونه صاحب مؤسسة للملابس الجاهزة ومن خلال ذلك تمكن من استلام القرض المالي والاستيلاء على قيمته والتي تقدر بمبلغ مليون وستمائة ألف جنيه مصري.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم المذكور وضبطه وعُثر بحوزته على "سجل تجاري بإسمه يفيد كونه صاحب مؤسسة للملابس "مزور".

بمواجهة المتهم المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بتزوير السجل التجاري، وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بأحد مقاهى الإنترنت بمنطقة المرج تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.