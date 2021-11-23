الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد أيام من الأمطار الغزيرة.. تحسن الأحوال الجوية في الإسكندرية (فيديو)

الإسكندرية
الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استقرارًا في الأحوال الجوية، وسطوع الشمس على جميع أنحاء المدينة، بعد تعرض المحافظة لأمطار غزيرة وطقس سيئ خلال أيام نوة المكنسة التي ضربت عروس البحر المتوسط.

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ورصدت “الدستور” خلال بث مباشر، استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية، وتحقيق السيولة المرورية بجميع الطرق، بعد غرق العديد من الشوارع والميادين والشلل المروري الذي أصاب المحافظة أمس.

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وكان قد أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولات ميدانية موسعة أمس، لمتابعة التعامل الفوري مع حالة الطقس السيئ غير المتوقع وأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة.

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وأوضح المحافظ أنه تم تصريف غالبية تراكمات مياه الأمطار بطريق الكورنيش وتسيير الحركة المرورية به، بالإضافة إلى تصريف غالبية تراكمات مياه الأمطار بنفق سيدي بشر.

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وكلف المحافظ كافة الأجهزة المعنية وشركة الصرف الصحى بالإسراع في أعمال تصريف تراكمات مياه الأمطار بشارع النقل والهندسة شرق الإسكندرية، وكذلك جميع المناطق التي شهدت تراكمات لمياه الأمطار الغزيرة.

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محافظة الاسكندرية طقس سيء عروس البحر تحقيق السيولة المرورية شروق الشمس على الإسكندرية

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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