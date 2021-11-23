ضبط متهمين بالنصب على سيدة بزعم تخصيص وحدة سكنية في العبور

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط شخصين لاتهامها بالنصب والاحتيال على إحدى السيدات بزعم تخصيص وحدات سكنية لها في مدينة العبور.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إحدى السيدات، بتضررها من شخصين لاتهامها بالاستيلاء على مبلغ مالي منها بزعم تخصيص وحدتين سكنيتين لها بأحد المشاريع السكنية إلا إنهما لم يفيا بوعدهما ورفضا رد المبالغ التى تحصلا عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها شخصين وقيامهما بالنصب والاحتيال على الشاكية والاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بقدرتهما على تخصيص وحدتين سكنيتين لها بإحدى المشاريع السكنية بالعبور، من خلال أحدهما بعد زعمه بأنه يعمل موظف بإحدى الجهات الحكومية لتخصيص الوحدتين لها "على غير الحقيقة" إلا أنهما لم يفيا بوعدهما ورفضا رد المبالغ التى تحصلا عليها من الشاكية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني "جارى تكثيف الجهود لضبطه"تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.