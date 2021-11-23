تجديد حبس عاطلين متهمين بقتل سائق في المرج

قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل سائق «توكتوك»، وإلقاء جثته في مصرف بمنطقة المرج محافظة القاهرة.

وقررت جهات التحقيق، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سائق «توكتوك»، وإلقاء جثته في أحد المصارف بدائرة قسم المرج.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة بمصرف فرعى بدائرة القسم.

وانتقل على الفور رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة سائق مركبة «توكتوك»، مقيم بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية وبها عدة طعنات بأماكن مختلفة ممزق الجسد.

وتشكل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة. وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة مركبة «التوكتوك» قيادته، وتم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة ومركبة "التوكتوك" المستولى عليها.

واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.