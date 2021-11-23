جامعة أسيوط: بدء التقديم في برامج السفارة الأمريكية للدراسة بأمريكا

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية المحلية والدولية في سبيل تطوير الخدمات التعليمية والبحثية التي تقدمها لطلابها وباحثيها في مختلف المجالات بما يعمل علي تعزيز مهاراتهم المهنية والتعرف على الثقافات المختلفة، وبالتالي يعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع.

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن بدء التقديم في برامج السفارة الأمريكية بالقاهرة والتي تهدف إلى تعميق فهم مجتمع الولايات المتحدة وثقافتها وقيمها ومؤسساتها، وأولها البرنامج العالمي للتبادل الطلابي

(Global Undergraduate Exchange Program – Global UGRAD)وذلك حتى موعد أقصاه 6/1/2022 على الرابط

http://webportalapp.com/sp/login/ugrad_student_application_2022

موضحاً أن برنامج Global UGRAD تشمل كافة كليات الجامعة النظرية والعملية، مشيراً إلى أن المنحة تتيح للفائزين بها فرصة للسفر للدراسة بأمريكا لمدة عام ونصف في أحد الكليات أو الجامعات الأمريكية المماثلة وذلك بما يعمل علي تعزيز مهاراتهم المهنية والتعرف علي الثقافة الأمريكية، وأضاف أن ثاني هذه البرامج هو برنامج دراسة المعاهد الأمريكية (SUSI) للطلاب ويستمر التقديم فيه حتى موعد أقصاه 28/12/2021 على رابط

http://usembassycairo.submittable.com/submit/189795f5-5f34-470b-b14d-9a6208c522bc/study-in-the-united-statesinstitutes-for-students-susi-students-2022

ولفت إلى أنه برنامج أكاديمي مكثف لمدة من 5 إلى 6 أسابيع مصمم من أجل الطلاب قبل التخرج لتحسين فهمهم للولايات المتحدة وتعزيز مهاراتهم القيادية.

كما أضاف الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن ثالث برامج السفارة هو برنامج دراسة المعاهد الأمريكية (SUSI) للباحثين ويستمر التقديم فيه حتى موعد أقصاه 9/1/2022 على رابط

http://usembassycairo.submittable.com/submit/a34a9c46-9242-4818-96fec9774ab5882d/study-in-the-united-states-for-scholars-susi-scholars-2022

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز فهم الباحثين المصريين للمناهج الدراسية بالولايات المتحدة وتطور جودة التعليم داخل المؤسسات الأكاديمية بها.

وأشار الدكتور جمال بدر منسق مكتب العلاقات الدولية أن من شروط التقدم للحصول على إحدى هذه المنح أن يكون مصري الجنسية وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً وألا يكون للمتقدم خبرة سابقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وللتعرف على كامل الشروط يمكن التواصل مع مكتب العلاقات الدولية بالمبنى الإداري بالجامعة، أو مراسلة البريد الإلكتروني الخاص بكل منحة وهم على الترتيب

[email protected], [email protected], [email protected]