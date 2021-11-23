القبض على عاطل بحوزته أسلحة ومواد مخدرة فى البساتين

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية ومبلغ مالى بقصد الإتجار في البساتين.

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط عاطل ، مقيم بمحافظة الجيزة حال استقلاله سيــارة "مستأجرة" بدائرة القسم ، وبحوزته كمية من مخدر الآيس، بندقية خرطوش- مبلغ مالى، طبنجة صوت معدلة، كمية من الطلقات ، 3 هواتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.