الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

ليس في مصر فقط..

الكنيسة المارونية في «جبيل» تستعد لسنودس 2023

بطريرك الكنيسة المارونية
بطريرك الكنيسة المارونية

شهدت الكنائس الكاثوليكية في مصر، انتفاضة قوية للاستعداد إلى استعدادًا لسينودس الاساقفة الذي سيعقد في أكتوبر٢٠٢٣، وجاء ذلك بقداسات الهية ومؤتمرات ولقاءات وانشطة في كافة الكنائس القبطية والمارونية واللاتينية والكلدانية والرومية والسريانية.

ولعل الأمر لم يقتصر على الكنائس الكاثوليكية بمصر، حيث عقدت لجنة السينودس في أبرشية طرابلس المارونية اجتماعها الثاني في الكرسي الأسقفي في طرابلس، لمواكبة المرحلة الأبرشية استعدادًا لسينودس الاساقفة الذي سيعقد في أكتوبر ٢٠٢٣ "من أجل كنيسة سينودسية: شركة، شراكة، ورسالة".

و استهلّ اللقاء بكلمة وتوجيه من صاحب السيادة المطران يوسف سويف، رئيس أساقفة الأبرشية السامي الاحترام، الذي شدّد على أهمية السينودس في كسر القيود التي تمنع المشاركة في الشركة داخل الكنيسة، وذلك بهدف الانطلاق من القاعدة وإشراك الجميع، خاصةً العلمانيين لأنهم ليسوا درجة ثانية بل درجة أولى ومشاركين بالقرار،  كما وشدد على الاستفادة من السينودس لإعادة تفعيل العمل في الرعايا وإنشاء المجالس الرعوية في الرعايا التي لا وجود لها فيها بعد.

ثم تابعت اللجنة اجتماعها بوضع خطّة عمل لتدريب مندوبي الرعايا، وذلك لإطلاق العمل داخل الرعايا، وصولًا إلى استكمال العمل السينودسي على صعيد الأبرشية مع اللجان والمؤسسات والقطاعات الصحية والتربوية، إضافةً إلى الشق المسكوني وحوار الأديان، والعمل مع النقابات وجميع القطاعات العاملة ضمن نطاق الابرشية.

وفي سياق متصل، شهدت الكنيسة بعض السيامات الجديدة، قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه احتفلت إكليريكية مار أنطونيوس البادواني في كرم سدة بسيامة ثلاثة شدايقة جدد على مذابح الكنيسة. 

وأضاف أبو كسم - في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" – أنه احتفل برتبة السيامة المطران يوسف سويف السامي الاحترام، عاونه الأب الرئيس ولفيف من الكهنة. 

وكان من بين المتقدّمين من هذه الدرجة، الطالب الإكليريكي جاد جهاد الحاج من بلدة فغال ليرسم على كنيسة ورعية مار ميخائيل الذي ينتمي إلى أبرشية جبيل المارونيّة، وقد دخل الإكليريكية في ١٥ سبتمبر ٢٠١٨ وهو أبّ لولدين، جوديث وجهاد. 

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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