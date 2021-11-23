الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

عقب تسلم القاهرة رئاسة «الكوميسا».. خبير: مصر محور الربط الأساسي لكل القضايا الإفريقية

السيسى
السيسى

قال رامي زهدي  خبير الشؤون الافريقية الاقتصادية والسياسية والاستثمار، أن انعقاد القمة الـ 21 للكوميسا وتسلم مصر لرئاستها لها أهمية كبيرة، أولا من حيث التوقيت  تأتي في ظروف اقتصادية مؤثرة تواجه العالم والقارة الإفريقية، ودول تجمع الكوميسا بشكل خاص.

وأضاف خبير الشؤون الافريقية الاقتصادية والسياسية والاستثمار، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأمر الثاني هو أهمية القمة من حيث الشكل والدلالة والتي تأتي في وقت أصبحت فيه مصر محور الربط الأساسي وطرف المعادلة الفعال في كل القضايا الإفريقية الهامة.

- القمة إطار للتكامل الإفريقي ونواة وحجر ارتكاز لاتفاقية منطقة التجارة الحرة

وتابع "زهدي"، ثالثا أهمية القمة من حيث المضمون فهي ذات أهمية كبيرة من حيث إنها إطار للتكامل الإفريقي ونواة وحجر ارتكاز لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الشاملة، كما أنها تمثل فرصة كبيرة لتوحيد الرؤى الاقتصادية والسياسية بين دول القارة، وفي إطار سعي مصر لتكامل صناعي وعلي مستوي المنتجات الخدمية والدعم الرقمي.

ولفت إلى أن تمثل القمة جزء من كل من خطط مصر القوية نحو عودة مؤثرة لمصر للمكانة التي يجب أن تكون عليها بالنسبة لدول القارة الإفريقية، خاصة في ظل تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي الرئاسة للعمل المصري الإفريقي المتكامل، ودائما ما يضع الرئيس السيسي مشكلات القارة في صدارة العمل الدولي وجهود مصر بالتواصل مع دول العالم والمؤسسات الدولية.

يأتي هذا فيما أعلن أندريه راجولينا، رئيس دولة مدغشقر رئيس القمة الـ 20 لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا) اليوم الثلاثاء، هيئة المكتب الجديدة، حيث تترأس مصر القمة، وجمهورية ليبيا نائبا لرئيسها، وجمهورية مدغشقر مقررا عاما.

وهنأ في كلمته الرئيس السيسي على هذه المدينة الجديدة، في إشارة إلى العاصمة الإدارية، منوها بأن الرئيس السيسي يبني مصر، معربا في الوقت نفسه، عن سعادته البالغه للمشاركة في هذه القمة.

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