حبس مهندس انتحل صفة ضابط شرطة لتحقيق مشاهدات على «تيك توك»

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس شخص لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لانتحاله صفة ضابط شرطة بالتجمع الأول، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت معلومات قد وردت إلى قسم شرطة التجمع الأول، تفيد بقيام شخص بانتحال صفة ضابط شرطة واستيقاف المواطنين، لتصوير مقاطع فيديو وبثها على مواقع التواصل، و بإجراء التحريات تم تحديد شخصية المتهم والقبض عليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات تداول مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، لأحد الأشخاص ينتحل صفة ضابط شرطة بالتجمع ، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة، وعمل كمائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وقيامه بشراء ملابس من بعض المحال دون دفع قيمتها بقصد تحقيق نسب مشاهدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المذكور، تبين أنه مهندس مقيم بدائرة القسم، و عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.