الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة قمة الكوميسا للدورة الجديدة (صور)

الرئيس السيسي يتسلم
الرئيس السيسي يتسلم رئاسة قمة الكوميسا

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (الكوميسا) من مدغشقر.

وانطلقت أعمال القمة الـ21 للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالتجمع والبالغ عددها 21 عضوا، وتعد القمة النوعية الأولى لتجمع كوميسا، التى تعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة.

الرئيس السيسي يتسلم رئاسة قمة الكوميسا

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن قمة تجمع الكوميسا التى تعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 للكوميسا، والتى تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادى والتكامل الإقليمى والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

الرئيس السيسي يتسلم رئاسة قمة الكوميسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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