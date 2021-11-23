تحرير 2058 مخالفة سرعة زائدة خلال أسبوع

كشفت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج مخالفات السرعة الزائدة لقائدي السيارات التي رصدها “الرادار” أعلى المحاور والطرق السريعة وتمكنت الخدمات الأمنية من ضبط المخالفين لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، بكافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية ولتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط 2058 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.