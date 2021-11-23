5594 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

سجلت ماليزيا 5 آلاف و594 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، طبقًا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبدالله اليوم الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم في بيان عن هشام عبدالله قوله إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليونين و597 ألفًا و80 حالة.

ويبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 30 ألفًا و63 حالة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وقالت السلطات الصحية فى ماليزيا، أمس الإثنين، إن 82.3% من إجمالي سكان ماليزيا من فئة المراهقين، وهو ما يعادل مليونين و589 ألفًا و925 شخصًا تلقوا الجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حتى أمس الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية أن 22 مليونًا و390 ألفًا و580 شخصًا من فئة البالغين أكملوا تلقي الجرعتين من اللقاح، مشيرًا إلى إعطاء 36 ألفًا و28 جرعة من اللقاحات، أمس؛ ليصل العدد التراكمي للقاحات التي تم إعطاؤها في إطار برنامج التطعيم الوطني إلى 51 مليونًا و938 ألفًا و646 جرعة.

وفي سياق متصل، قال المفوض السامي الماليزي لدى سنغافورة، أصفر محمد مصطفى، إن الوكالات المعنية في ماليزيا وسنغافورة تعمل على حل القضايا ذات الصلة مثل الصحة، والفحص الطبي، وعمليات التنقل عبر الحدود.

وأفاد فريق العمل متعدد التخصصات لجائحة فيروس كورونا المستجد السنغافوري، وفقًا لوكالة الأنباء الماليزية، بأنه من المتوقع أن يتم إطلاق "ممر سفر" آمن لمن حصل على التطعيم الكامل ضد كورونا بين ماليزيا وسنغافورة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

ونوه وزير التجارة والصناعة السنغافوري الرئيس المشترك للفريق، جان كيم يونج، بأن ماليزيا وسنغافورة تتمتعان بعلاقات وثيقة في مختلف المجالات لا سيما في حماية الشعب، موضحًا أن هناك العديد من العائلات انفصلت لفترة طويلة من الوقت بسبب القيود الحدودية.

وسبق أن أعلن البلدان في 8 نوفمبر الجاري عن إطلاق ممر سفر آمن للمحصنين ضد كوفيد-19، وذلك بين مطار شانغي السنغافوري ومطار كوالالمبور الدولي، اعتبارًا من 29 نوفمبر2021م.