الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«جارتنر»: 2.6% نمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات

توقعت دراسة صادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية “جارتنر” أن يبلغ إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.7 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 2.6% مقارنة بعام 2021.

 وأضافت الدراسة أن يستمر تعافي قطاع تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022. حيث ستشهد مشاريع التحول الرقمي تقدماً معتدلاً مقارنة بعام 2021. وبدعم من الرؤى التي تعتمدها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن التحول السريع لهذه الدول من الاقتصاد القائم على تصدير النفط إلى الاقتصاد القائم على المعرفة سيلعب دوراً كبيراً للغاية".

وقالت الدراسة إن ظهور الطاقة المتجددة وما تبعها من انخفاض في أسعار النفط بسبب انتشار فيروس كورونا  أدى  إلى تسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على صادرات النفط في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوجيهات والإرشادات التي أظهرتها مختلف حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن رؤيتها المستقبلية، وظهور شبكات الجيل الخامس، وزيادة أعداد القوى العاملة المحلية من ذوي المهارات الرقمية، والتحول الرقمي السريع لقطاعات عديدة مثل الخدمات المصرفية والبيع بالتجزئة، سوف توفر بيئة خصبة لتعزيز الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المنطقة خلال عام 2022.

كما ستحافظ خدمات الاتصالات على المرتبة الأولى من ناحية الإنفاق في عام 2022، لتشكل 66% من إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في عام 2022. وسوف تبرز خدمات تكنولوجيا المعلومات باعتبارها القطاع الأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 8.6%، يليها قطاع البرمجيات المتوقع أن ينمو بنسبة 8.2%.

الإنفاق المتوقع على قطاع تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ملايين الدولارات)

 الإنفاق في 2020نمو الإنفاق % في 2020الإنفاق في 2021نمو الإنفاق % في 2021الإنفاق في 2022نمو الإنفاق % في 2022
خدمات الاتصالات109,642-0.6110,4020.6112,5832
أنظمة مراكز البيانات3,14533,3145.43,4153
الأجهزة26,870-5.628,1524.828,083-0.2
خدمات تكنولوجيا المعلومات13,5551.714,8879.816,1748.6
برمجيات المؤسسات 8,05212.48,89310.49,6288.2
المجموع161,264-0.6165,6482.7169,8832.6

 ولفتت إلى أن قطاع الأجهزة هو القطاع الوحيد المتوقع تراجع نموه في عام 2022. ففي عام 2021، شكلت الاستجابة لانتشار الوباء السبب الرئيسي وراء الزيادة في معدلات الإنفاق على الأجهزة. لكن هذا التوجه سيشهد استقراراً في عام 2022 بينما يعمل مدراء تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تطوير نماذج العمل الهجينة ونماذج العمل عن بُعد، والتعليم الافتراضي، والتجارة الرقمية، ومشاريع توفير الخدمات الطبية عن بُعد.

جارتنر الانفاق علي تكنولوجيا المعلومات الشرق الاوسط وافريقيا مصر 2022

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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