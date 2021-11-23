الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

«اتصالات النواب» تشيد باحتفالية عيد الطاقة النووية: أعطت اهتمامًا للملف

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب "حماة الوطن" ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باحتفالية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالعيد الأول للطاقة النووية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و قالت "محروس" خلال بيان لها اليوم، أن مصر تصنف من أوائل الدول التي أعطت اهتماما للملف النووي وأن ما توصلت إليه نتيجة خطة استراتيجية محكمة بقيادة رئيسنا عبد الفتاح السيسي وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، مشيرة إلى أن نجاح مصر وتحقيقها إنجازات في الطاقة النووية سوف يدعم أيضا ملفها  المناخي ورؤيتها في الوصول إلي بيئة نظيفة، الأمر الذي يعزز من التنمية و يدعم نجاح خطة مصر في بناء الجمهورية الجديدة.

وأعربت وكيل اتصالات النواب عن تمنيها أن يكون هذا اليوم عيدا يحتفل به للمصريين ويسجله التاريخ لما يعكسه من نتائج إيجابية لخطة طويلة المدي ومميزات وإنجازات تدعو كل مصري للفخر بوجود محطة نووية علي أرضه تعد الأعلى أمانا والأحدث بالعالم .

وقال المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال الاحنفالية أمس الأثنين،  فى كلمته إلى أن البرنامج النووى المصرى ظل لعقود عديدة محل رعاية واهتمام كأحد الركائز والخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية، لافتا إلى أن مصر من أوائل الدول التى أدركت منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضى أهمية استخدام الطاقة النووية، كما أنها من أوائل الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وتمتلك من الإمكانات والكوادر ما يُمَكَّنُها من الانطلاق فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه مع توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية فى 19 نوفمبر 2015 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد دخلت مِصرُ عصراً جديداً نحو آمال واعدة وآفاق مُشرقة للمستقبل، لبدء تحقيق الحلم النووى المصري، مؤكداً أن هذا التاريخ هو بحق يوم عيد للمصريين جميعاً وللقطاع النووى على وجه الخصوص، فمنذ ذلك الحين انطلقت “هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء” لتحقيق الحلم على أرض الواقع.

واختتمت  "محروس" حديثها قائلة: "المشروع النووي بمثابة شهادة إثبات لمكانة مصر السياسية والاقتصادية حيث جاء الاحتفال مع موعد توقيع عقد إنشاء المحطة النووية بين مصر وروسيا واختتمت مصر الآن تشهد عصر جديد وتسير على خطى ناجحة يشهد له العالم.

السيسي رئيس الوزراء حزب الاتصالات حزب حماة الوطن مرثا محروس وتكنولوجيا المعلومات هيئة المحطات النووية

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