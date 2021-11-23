الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد حجزه.. النيابة تتحرى عن سائق اعتدى جنسيًا على ابنتيه في الهرم

التحرش
التحرش

قررت النيابة العامة في جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حجز سائق لمدة 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، لاتهامه بالتحرش والتعدي الجنسي على ابنتيه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط سائق يعمل بإحدى شركات النقل المتهم بالتحرش بابنتيه 17 سنة، و 19 سنة ومحاولته التعدي جنسياً على ابنته الصغرى عقب وفاة زوجته داخل منزلهم الكائن بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

- تفاصيل البلاغ والواقعة

كان الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا من فتاتين شقيقتين في العقد الثاني من عمرهما "17 سنة، 19 سنة"، يفيد بقيام والدهما "سائق سيارة نقل بإحدى الشركات"، بالتحرش بهما على فترات خلال الـ6 سنوات الماضية ومحاولته مؤخراً التعدي على إحداهما جنسياً وهي نجلته الصغرى\ عقب وفاة والدتهما منذ حوالي 6 أشهر. 

 وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة،  والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

النيابة العامة في جنوب الجيزة التحرش التعدي الجنسي مديرية أمن الجيزة ديوان القسم تحريات المباحث

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وائل لطفي

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