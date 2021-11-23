قرار جديد من النيابة في واقعة «تسمم التلاميذ» بأسيوط

أمرت النيابة العامة بأسيوط، بسحب عينات من الطلاب المصابين بوعكة صحية عقب تناولهم وجبة مدرسية بعدد من مدارس مركزي البداري والقوصية، وإحالتها إلى المعامل؛ للتأكد من سلامة الغذاء المقدم لهم والتحفظ علي الوجابات المدرسية، وأخذ عينات منها للتأكد من سلامتها والتحفظ على مخازن الوجبات المدرسية لحين انتهاء جميع الفحصات اللازمة.

وشكلت لجنةبرئاسة اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط، للتحقيق في الواقعة والتأكد من سلامة التغذية المدرسية وعمل تقرير شامل عن تلك الواقعة، بالإضافة إلى فحص الوجبات المدرسية التي يتم توريدها للمدارس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.

كان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قد زار عددًا من طلاب بعض المدارس الابتدائية وذلك بمستشفى البدارى المركزى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء ومتابعة خروجهم إلى منازلهم بصحبة ذويهم، وذلك على خلفية إصابتهم بحالة إعياء تم على إثرها نقلهم الى مستشفى البدارى المركزى ومسشتفي القوصية المركزي، مشيرًا إلى تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للاطمئنان على حالة الطلاب الصحية وخروجهم من المستشفى.

وقال الدكتور محمود عبد السلام مدير مستشفى البدارى المركزى إننا فوجئنا في حوالي الساعة 12 ظهراً وصول عدد من الطلاب مصابين بإرتفاع طفيف في درجة الحرارة، وهناك قئ متقطع لدي البعض وسعال متقطع عند البعض الأخر مدعين أنها حالة تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة مدرسية وتم عمل جميع الفحصات والتحاليل اللازمة لهم والإسعافات الأولية حيث أستجابوا سريعاً للعلاج.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارا من إدارة الأزمات والكوارث يفيد ورود بلاغاً من رئيس مركز البدارى بنقل حوالى 46 طالبًا من طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس "الكوم الاحمر والكداليك والسلام وعرب مطير" فى حالة اعياء الى مستشفى البدارى المركزى وتم اجراء الكشف والفحوصات اللازمة وخروج بعضهم من المستشفى فى حالة جيدة كما تم الابلاغ بوجود حوالى 6 حالات إعياء بين طلاب مدرسة "ابى بكر الصديق" الابتدائية بمركز القوصية وتم نقلهم فى حالة اعياء الى مستشفى القوصية المركزى وتم اجراء الكشف العاجل لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

فحص الوجبات المقدمة للأطفال

فحص الوجبات المقدمة للأطفال

فحص الوجبات المقدمة للأطفال

فحص الوجبات المقدمة للأطفال