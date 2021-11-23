اقتصادية قناة السويس: 270 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال أكتوبر

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر أكتوبر الماضي حركة تداول بحمولات 3,320,058 طن كطاقة محققة وعدد حاويات 302,015 حاوية مكافئة من خلال استقبال 270 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 39 سفينة حاويات بطاقة محققة 369,494 طن وعدد حاويات 34,035 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 10 سفن بضائع عامة وأيضًا 8 سفن صب سائل و3 سفينة رورو فضلًا عن استقبال عدد 79 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

أما ميناء شرق بورسعيد فقد استقبل خلال شهر أكتوبر عدد 114 سفينة حاويات وعدد 13 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 2,929,941 طن وعدد حاويات 267,980 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 4 سفينة لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 20,650 طن.

وفي شأن آخر، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة “ARMONY” وجنسيتها تنزانيا ويبلغ طولها 70 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 2300 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينة حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.